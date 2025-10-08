自由電子報
外匯存底 首破6千億美元創新高

2025/10/08 05:30

新台幣重貶1.02角 收30.52元。（記者陳梅英攝）新台幣重貶1.02角 收30.52元。（記者陳梅英攝）

外資持有國內股債 同創高

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨公布，九月底我國外匯存底突破六千億美元大關，達六〇二九．四三億美元，創下歷史新高紀錄，較八月底增加五十五．一三億美元。此外，隨著台股屢創新高，截至九月底外資持有國內股票與債券（按當日市價計算），連同新台幣存款餘額合計達一兆三九七億美元，約當外匯存底的一七二％，兩項數字同樣刷新歷史紀錄。

央行外匯局局長蔡烱民指出，九月美元指數大致持平，主要貨幣升貶互見，對外匯存底的影響有限。外匯存底增加主要反映投資運用收益的挹注，以及九月部分交易日外資大舉匯入，導致新台幣匯價波動劇烈，央行進場調節（買匯阻升）所致。根據統計，上月外資本金匯入約九十億美元，扣除股利與盈餘匯出後，外資淨匯入約四十五億美元。

外媒報導，美國總統川普要求韓國以「現金」方式支付三五〇〇億美元的投資款，恐造成韓國流動性壓力，雙方並簽訂貨幣互換協議。外界關注，台灣外匯存底是否會成為台美談判籌碼。

台無流動性問題 與韓不同

蔡烱民回應，央行未參與台美經貿工作小組，也未接獲任何以外匯存底支應對美投資的討論或諮詢。他強調，台灣與韓國情況不同，台灣經常帳順差超過千億美元，長期累積海外資產約三兆美元，扣除外資持有台股的淨負債後，國人海外淨資產仍達一．五兆美元，其中多為企業持有，可用於對外投資，顯示資金來源充足、流動性無虞。

美方要求韓國每月揭露外匯干預數據，是否增加台灣壓力？蔡烱民表示，美國財政部的重點在於「是否以政策手段干預匯率以取得不公平貿易優勢」，而台灣央行的匯市操作具「雙向性」，僅在市場波動過大時出手維穩，並非單向干預；央行與美國財政部保持聯繫，美方理解台灣的政策立場，目前作法並未改變。

