金融三業前8月獲利衰 壽險大跌80％

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布最新「金融三業」獲利表現，仍在低檔盤旋！統計顯示，今年前八月累計獲利六〇四〇．八一億元，較去年同期的八一九二．六億元、年減二十六．三％；其中壽險業衰退幅度最大，前八月僅賺五六二億元，年減二二九五億元，減幅達八十．三％，銀行業則維持正成長，獲利年增五．八％。

「金融三業」包含銀行業、保險業及證券、期貨、投信業。對於今年前八月獲利大縮水，金融業者表示，上半年受到新台幣暴力升值，帳面出現巨額匯損，七、八月股債表現都呈現回溫，降低下半年跌勢。

「銀行業」包括本國銀行、外商銀行、陸銀（中銀）、信合社、票金公司及儲匯（郵局）等。根據銀行局統計，從二〇二一年至二〇二五年的前八月，銀行業獲利金額依序為二八九三．七億元、三〇八八．七億元、三七五五．九億元、四〇八〇．三億元及四三一六．二億元，獲利呈逐年上揚；換言之，銀行業獲利雖然不高，卻是金融三業中，唯一獲利年成長的業別。

保險業受新台幣暴力升值影響，帳面出現巨額匯損，今年前八月獲利七八八億元，較去年同期大幅衰退二二六六億元或年減七十四．二％；其中，壽險業前八月獲利五六二億元，年減二二九五億元、減幅達八十．三％，但產險業獲利二二六億元，年增十四．七％。

證券、期貨與投信業部分，前八月獲利九三六．六一億元，年減一二一．六九億元或十一．五％；其中，證券業、期貨業分別年減十六．五五％與年減二．〇三％，僅投信業年增十一．二四％。

