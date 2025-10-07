台股迎Q4旺季行情 逢回是買點

台股頻創新高，統計過去十年來，明顯可見第四季漲幅最亮麗！（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股頻創新高，統計過去十年來，明顯可見第四季漲幅最亮麗！法人認為，中秋節後進入第四季旺季行情，多頭走勢鮮明，十月下旬還有國際貨幣基金（IMF）年會、中國四中全會、聯準會利率會議等重要活動，逢回就是買點。

根據統計，過去十年台股各季平均報酬分別為第一季二．七八％、第二季三．七九％、第三季負〇．一六％、第四季四．八九％，其中以第四季表現最突出，除二〇一八年受美中貿易戰影響外，其餘九年皆為正報酬，顯示穩健的季節性上漲趨勢。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，統計自二〇一〇年以來，中秋過後台股表現漸入佳境，中秋後二十日、四十日、六十日，上漲機率分別為四十七％、六十％、七十三％，平均漲跌幅為負〇．六％、〇．三％、二．二％，顯見中秋後進入第四季旺季行情，多頭走勢鮮明。

至於題材方面，廖炳焜看好輝達旗下GB系列產品下半年出貨量穩定增加，在輝達及四大雲端服務供應商加大投資帶動下，電子產業長線仍樂觀。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋則分析，第四季受惠蘋果新機發表、聖誕節與新年促銷旺季，電子產品如手機、筆電、伺服器等出貨集中，將推升企業的獲利，進而可望支撐股價走高。

野村投信預估，明年台股每股稅後盈餘（EPS）成長十六％，有望再創歷史新高，同時，基於利率下行搭配經濟穩健成長，迎來股市多頭的理想環境，建議投資人把握第四季至明年初的布局機會，迎接潛在多頭行情。

