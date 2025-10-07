「鍍金錯失恐慌」 推動金價年今飆近50％

週一金價一度上漲1.5％來到每盎司3945美元。（路透資料照）

9月上漲12％ 近14年單月最大漲幅

〔編譯盧永山／綜合報導〕黃金價格週一再創歷史新高，逼近每盎司四千美元，主因美國聯準會（Fed）預料將再度降息；美國聯邦政府持續關門，加上美國總統川普的政策引發不確定性，提高了避險需求，金價今年已飆漲近五十％，創一九七九年石油危機以來最佳表現。

週一一度漲至3945美元

週一金價一度上漲一．五％來到每盎司三九四五美元，延續過去七週以來的漲勢，光九月就上漲約十二％，為二〇一一年以來單月最大漲幅。

美國聯邦政府持續關門已導致九月非農就業報告延遲發布，使得前景不明的經濟展望更加不明朗，加上Fed也發現要對不斷改變的情勢進行評估面臨困難，交易員押注Fed在十月會後將再降息一碼（〇．二五個百分點），有利金價續漲。

今年以來金價因各國央行持續買進，以分散美元資產而勁揚，川普的政策引發政經不確定性，提高了避險需求，也促使黃金ETF大量買進，助金價進一步上漲。

百達（Pictet）資產管理首席策略師保利尼（Luca Paolini）表示：「這種現象是『鍍金版的錯失恐慌症』（FOMO），這種情緒被視為推動大型科技股和信貸等其他市場大幅上漲的原因，黃金已經變得如此重要，以至於無法忽視它，到了一定程度也不可能不擁有它。」

世界黃金協會的數據顯示，過去四週，黃金ETF淨流入資金激增一三六億美元，今年迄今淨流入資金超過六〇〇億美元，創紀錄最高。目前黃金ETF持有的黃金數量已超過三八〇〇噸，接近COVID-19疫情期間的高峰。

分析師表示，散戶投資人和退休基金改變資產配置，在長期投資中加入黃金，也是金價上漲的另一原因。摩根士丹利建議投資人將傳統的資產配置股票和債券六四比，改為股票、債券和黃金六二二比，這種改變將使數兆美元資金流入黃金市場。

