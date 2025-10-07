安倍追隨者 高市矢言重振日經濟

有望成為日本首位女首相的高市早苗，是已故前首相安倍晉三追隨者。（彭博資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕有望成為日本首位女首相的高市早苗，是已故前首相安倍晉三追隨者，打造強大經濟是她在自民黨黨魁選戰中的核心政綱。上月十九日她宣布參選黨主席時說，「我站在這裡，要帶領日本重回世界巔峰。經濟實力是重中之重，我將堅定不移地追求經濟成長」。

主張減稅、投資半導體 對貨幣政策持鴿派立場

六十四歲的她主張進行針對性減稅，大力投資半導體、太空與其他戰略領域；對財政與貨幣政策則持鴿派立場，她說，「全球趨勢如今已從過度財政撙節轉向負責、積極的財政政策，透過公民合作，擴大投資，以解決社會挑戰」。

傑富瑞駐香港資深量化分析師卡勒指出，財政刺激與寬鬆的貨幣政策往往有利於股市，因此預期日股中短期可能進一步走高。

去年九月，高市曾經批評日銀尋求貨幣政策正常化是「愚蠢」；不過，她在勝選後首場記者會強調尊重日銀的獨立性，「但政府負有財政與貨幣政策責任」。分析師預期，她的擴張政策恐延後日銀的升息步伐。

日銀今年一月升息至〇．五％，外界原預期年底可能再度升息至〇．七五％。

高市說，她將廢除一九七四年實施的「臨時」汽油稅，並支持調漲薪資，以抑制物價上漲；雖然她放緩推動取消八％的消費稅，但將優先推展可迅速實施的措施，比如地方政府的撥款。

RBC BlueBay資產管理公司固定收入投資長道汀說，「我憂心高市想推行寬鬆貨幣與財政政策，這會導致通膨，與她降低通膨承諾完全背道而馳」；「除非她調整立場，否則匯率與固定收入市場的疲軟將加劇通膨傳導，她或許想成為英國鐵娘子柴契爾，但其行為方式更像是特拉斯」。

二〇二二年十月，時任英國首相的特拉斯因推出增加政府支出的政策，引發市場混亂，迫使她在位僅四十五天便下台，成為英國史上任期最短的首相。

