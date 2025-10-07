預期高市刺激新政 日股飆、日圓貶

高市早苗有望成為日本下一任首相，引發投資人對日本財政刺激措施的預期，日股昨飆漲至歷史高點。（彭博）

日經225收47944.76點創新高 日圓貶近2％ 2年期公債殖利率走跌、10年期上漲

〔編譯魏國金／綜合報導〕在日本前經濟安保大臣高市早苗當選執政的自民黨新任總裁，並有望成為日本下一任首相後，引發投資人對日本財政刺激措施的預期，日股昨飆漲至歷史高點，日圓則貶至兩個月來最低點。

日經二二五指數昨一度突破四萬八千點，為史上首次，收盤上漲四．七五％至四萬七九四四．七六點，創紀錄高點，並為該指標性指數六個月來最大單日漲幅，以及史上第四大漲幅。

三井住友信託銀行（SMBC）首席市場分析師山口雅弘指出，在高市早苗勝選之後，投資人紛紛將其擴張立場納入對股價的考量，進而推升日股走勢。

日圓昨走貶，亞洲下午交易時間，日圓兌美元重貶近二％，報一美元兌一五〇．三五日圓，為兩個月來首度貶破一五〇大關。日圓兌歐元也貶至歷史低點，報一歐元兌一七五．三二日圓，貶破其九月創下的低點紀錄。

日本兩年期公債殖利率走勢與十年期相反，下滑至〇．八九五％，後者則升至三．二九％，創十七年來最高點。

激石集團（Pepperstone）策略師吳迪琳指出，投資人積極權衡刺激措施可能帶來的好處以及對債券市場的風險，應密切關注日本財政與貨幣政策的相互作用、債券市場的動向及日圓的波動。

日銀升息預期驟降

交易員也重新評估日本銀行本月底會議的升息機率，隔夜指數交換（OIS）顯示，該機率從上週六自民黨黨魁投票前的六十％驟降至二十五％。

法國興業銀行策略師報告說，「高市早苗的勝選標誌著日本政策與市場展望的重要轉折」，日銀下一次的升息可能將從十月延後至十二月。

該報告說，「儘管高市的言論並未暗示將有立即或大規模的財政擴張，但其政策取向與過往紀錄顯示，若有必要，她願意積極動用財政槓桿，來支撐成長」。

