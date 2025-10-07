國內綠電不足 台積永續報告露端倪

台積電海外子公司已百分百實現再生能源，但國內再生能源使用占比僅14.1％，較2023年的11.2％微幅成長。（路透資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕二〇二四年永續報告書出爐，綠電業者指出，觀察台積電海外子公司已百分百實現再生能源，但國內再生能源使用占比僅十四．一％，較二〇二三年的十一．二％微幅成長。業者建議，政府應盡速盤點國內綠電數量，若台積電「缺綠電」，絕對是經濟面的國安危機。

根據台積電最新永續報告書指出，二〇二四年台灣廠區再生能源使用量提升至十四．五億度，占比約為十四．一％；相較海外廠再生能源使用量達二十一．六億度，且全球辦公室百分之百使用再生能源，連續七年達成海外子公司零電力碳排放，可以看出國內再生能源採購量還有很大缺口。

台積電在永續報告書中指出，持續推動再生能源多元化發展，啟動「屋頂型太陽光電採購專案」，積極購買建築物屋頂的光電系統，將小型綠電資源聚集起來，並帶動社區投資建設太陽光電系統，促進綠色經濟，且今年度開始使用離岸風電的電力，更是台灣離岸風電轉供給私人企業的首例。

觀察去年台灣再生能源裝置容量為二十一GW（十億瓦），發電量約三三三．三億度，占全國總發電量十三．三％，原訂綠電占比要在今年達到二十％，但受疫情、經濟成長等綜合因素影響，預計延後到二〇二六年十一月才能達標。

綠電業者指出，台積電將RE一〇〇目標提前到二〇二四年，但依目前國內再生能源發展進度來看，綠電根本不夠用。業者認為，太陽能和環境、農地原本就可以共存與並存，日本將太陽能電站視為「振興農村」、而非「滅農」，台灣理當可學習；元晶也指出，台灣並非沒有土地可施作，而是缺乏中央負責規劃、推進以及監督的統籌單位。

業者坦言，目前台灣光電業者遇到的難題，有八成是因各部會都有自己的看法及顧慮，且光電案場常常被拿來當政治新聞放大檢視，隨著國際碳稅碳權的逼近，未來半導體產業與用電大戶如何因應綠電不足，將是經濟面的國安問題，政府應特別重視、積極尋找解決之道。

