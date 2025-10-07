台積高雄2奈米將量產 大南方新矽谷啟動

台積電贈送編號「K1A001.00」的紀念晶圓給高市府。（記者蔡清華翻攝）

高市府獲贈編號K1A001.00紀念晶圓

台積電高雄首座2奈米廠年底前量產。（記者李惠洲攝）

〔記者蔡清華／高雄報導〕台積電高雄首座二奈米廠年底前量產，台積電贈送編號「K1A001.00」的紀念晶圓給市府，市長陳其邁直言心情「百感交集」，這片晶圓為台積電高雄F22廠今年試產的首批十二吋二奈米晶圓，象徵高雄正式成為先進製程聚落的新紀元。

高雄正式成為先進製程聚落

獲贈的晶圓題詞更以「藏頭詩」巧妙串連「大南方新矽谷」，寓意高雄承接中央政策、成為半導體核心基地的願景；陳其邁表示，高雄能成為全球半導體最先進製程聚落，離不開市民支持、中央政策、台積電投資與市府團隊努力，不僅具歷史意義，市府更要持續建構完整半導體產業鏈。

高市府表示，台積電二奈米P1晶圓廠量產後，P2廠今年八月開始裝機，年底進入設備測試，與P1搭配擴大產能，至於P3廠二〇二四年十月動工，外觀結構已經成形，P4廠也於日前動工。依照規劃，P1至P5廠可於二〇二七年第四季營運，打造技術領先全球的二奈米聚落，進度比外界預期迅速。

陳其邁表示，二奈米技術將為高雄AI、高速運算、車用電子、智慧製造及資通訊設備等領域注入關鍵動能，進一步引領上下游供應鏈群聚，並促進在地產業升級與創新。

未來台積電將擴展至五座廠，擴大高雄半導體產業布局，進一步推升南部先進半導體產業量能，鞏固高雄作為全台乃至國家重要半導體重鎮的核心地位。

高市經發局表示，楠梓園區開發持續推進，預計今年營運後初期可帶來至少一千五百個就業機會及超過一千五百億元年產值，全廠區可創造逾二萬個營建工作機會，超過七千個直接的高科技工作機會。

