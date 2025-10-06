中華電信「馨心學堂」推動數位平權

中華電信董事長簡志誠擔任「馨心學堂」校長，開心聆聽潘金福班長暢談其AI畫作的創作發表。（中華電信提供）

記者王憶紅／專訪

中華電信創辦台灣第一間由企業設立、專為高齡長者設計的數位學堂，培訓身障朋友成為講師。（中華電信提供）

中華電信積極強化網路韌性，也推動數位平權，中華電信董事長簡志誠表示，「韌性」不僅是通訊基礎設施的強固，更包含讓不同世代、族群都能使用網路及數位資源與工具的「數位平權」，中華電信從去年開始推動的「馨心學堂」，正是一項結合專業、公益與人情味的數位平權計畫。

中華電信「馨心學堂」是全台第一個由企業設立、專為長者開辦的數位培力課程，最大的特色在於培訓身障朋友成為「星星講師」，由他們和中華電信企業志工一同深入社區，一對二耐心陪伴長輩們學習使用和生活最貼近的數位工具，包括用APP看地震速報、查氣象、用警政APP防詐騙、用Google地圖定位報平安，甚至玩AI創作；豐富的課程設計，不僅讓長輩們體驗到科技的便利性，更在課程互動中，強化防詐意識與生活自立能力。

請繼續往下閱讀...

簡志誠說，計畫的另一大亮點，是透過專業培訓讓身障朋友翻轉角色，變身成為數位講師，從受助者變為助人者，身障朋友不僅找到自立方式與自我價值，也在教學過程中以受限的肢體，來發揮無限生命力的樂觀積極態度，正面影響高齡長者。

截至今年八月底，「馨心學堂」已培訓一一六位星星講師，吸引三〇九六人次企業志工參與，服務超過五千六百人次長者。簡志誠指出，中華電信會秉持永遠走在最前面的企業精神去推動數位平權，以去年為例，共嘉惠偏鄉孩童、長者、身障者等近七千人，並協助三．二萬家中小企業提升數位韌性，未來也會不斷努力，讓通訊科技不分城鄉、世代、人人可及。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法