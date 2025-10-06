從丹娜絲到樺加沙》中華電信無名英雄 風雨中點亮通訊

台東海端鄉霧鹿、利稻村因道路中斷成孤島，中華電信工程團隊扛著低軌衛星OneWeb設備。（中華電信提供）

記者王憶紅／專訪

丹娜絲風災過境，中華電信董事長簡志誠（左一）親赴嘉義勘查搶修狀況。（中華電信提供）

七月丹娜絲颱風、九月樺加沙強颱分別重創嘉南、花東，中華電信在災害的第一時間就前進災區，搶通通訊。中華電信董事長簡志誠受訪表示，災難時，通訊就是「生命線」，不僅是民眾生活所需，更是災難應變的基礎，對中華電信工程團隊而言，投入搶修不只是工作，更是守護家園與民眾的責任。

歷經多次不同的天災，簡志誠也籲請主管機關加設高抗基地台、電信電線桿地下化、三大電信業者偏鄉建設設立KPI（關鍵績效指標），以及偏鄉增加低軌衛星終端設備站點，以強化通訊防災韌性。

簡志誠指出，中華電信一直有地震、颱風等天災救災SOP（標準作業程序），在颱風警報發布後，就開始調度行動通訊車前往風災可能最嚴重的地區，而後測試通信涵蓋，進而調整基地台角度，並視狀況使用光纖、低軌衛星、微波等以維持通訊暢通。

簡志誠說，每一次天災，中華電信工程團隊一定在第一時間馳援。丹娜絲風災時，有員工冒著風雨踩高梯修纜線、整身泡進魚塭泥水裡，只為讓斷裂的纜線重新連結，有員工徒手涉水，肩並肩合力拉線、固定電桿；樺加沙強颱時，有員工在風雨未歇時即挑燈搶修、扛著三十幾公斤設備跋涉進入災區，因為在他們眼中，「每一條線路都可能是一通報平安的電話、一則救援訊息」。

根據統計，丹娜絲風災期間，中華電信平均每日動員逾一萬九千人力、一萬四千車次車輛、緊急新設電桿逾二千根，並出動吊桿車二十六部、高空作業車十三部以及行動基地台車、衛星設備、可攜式發電機、移動式發電機、網路設備等各式設備器材，協助救災。

樺加沙強颱侵襲時，中華電信九月二十三日便率先全面搶通花蓮地區行動通訊，二十六日工程人員肩扛兩套低軌衛星OneWeb設備，搭乘空勤總隊直升機挺進台東交通中斷的災區，並在機房設置與發射訊號，成功率先恢復「孤島」通訊，更進一步透過災難漫遊機制，讓遠傳與台哥大用戶也可漫遊至中華電信網路，向親友報平安。

簡志誠說，中華電信員工不是新聞上的英雄，卻是災難中最真實、最勇敢的守護者。

