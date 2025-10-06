〈財經週報-穩定幣〉 美元霸權地位 美元穩定幣大者恆大

穩定幣市場中，美元穩定幣USDT、USDC佔比8成為大宗。（路透）

記者歐宇祥／專題報導

美國總統川普推動《天才法案》，穩定幣潛在商機也備受期待。（彭博）

因美國總統川普大力推動《天才法案》，不同幣別的穩定幣前景也備受討論。不過目前穩定幣市場仍以美元穩定幣USDT、USDC佔整體市場約8成為大宗。專家認為，USDT、USDC有多年的信任基礎、美元又具霸權地位，預期未來穩定幣仍將是兩家獨大。

今年穩定幣的市場地位、價值加速受到認同，潛在商機也備受期待，有不同國家的發行商探討掛勾不同幣別的穩定幣。不過USDT、USDC雄踞市場多年，加上美元穩定幣也能買美債作為抵押，商機與發展空間明確，多項優勢都將讓美元穩定幣仍大者恆大。

台灣區塊鏈大學聯盟副理事長邱垂金認為，如同金融業的營運基石 － 客戶信賴，穩定幣因需要同額的法幣擔保，發行商的可信度尤為重要，除兩大美元穩定幣外，川普家族發行的USD1、PayPal發行的穩定幣PYUSD等各有其利基，是穩定幣市場的主要新進競爭者。

台灣出口導向 穩定幣可望成跨境支付管道

USDT發行商Tether的合規及牌照全球負責人Giles Dixon日前指出，美元穩定幣的規模、使用者都逐漸成長，是重要商機，台灣產業以出口導向為主，穩定幣有望成為企業的跨境支付管道。台灣亞太監理科技協會秘書長李震華也認為，穩定幣確實在跨境支付有發展潛能，且將會以B2B（企業對企業）先行。

李鎮華指出，Visa、Mastercard、Tesla等國際企業都在探索穩定幣跨境支付的發展潛能，台灣也有上市櫃企業有意嘗試穩定幣收付，但受限法規，企業端應用會遠優先於個人支付使用；尤其在金融基礎建設不完善的區域會更需要區塊鏈與穩定幣作為國貿工具，增加國貿的多元收付選擇之一。

不過李鎮華也認為，論穩定幣的國際貿易應用，美元穩定幣也仍會是大宗，反映美元的強勢地位；若企業端將穩定幣作為「支付選擇」或「基礎設施」，穩定幣的商機規模會比現行龐大許多，並將成為實體金融的一環。

