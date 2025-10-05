長榮航達拉斯–桃園航線開航 北美9大客運航點前往亞洲搭機首選

長榮航空於美國3日晚間開航達拉斯．沃斯堡—桃園航線，特別在達拉斯．沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，由長榮航空孫嘉明總經理主持（右四），並邀請駐美國台北經濟文化代表處俞大㵢大使（左三）、機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan（右三）及航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz（右二）、沃斯堡副市長Carlos Flores（左二）一同進行剪綵。（長榮航提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕長榮航空於美國當地三日開航達拉斯．沃斯堡—桃園航線，特別在達拉斯．沃斯堡國際機場D14登機門舉行首航儀式，由長榮航空總經理孫嘉明、駐美國台北經濟文化代表處大使俞大㵢、機場執行副總裁兼首席營收官Mr. Ken Buchanan共同主持，並邀請機場航空事務部副總裁Mr. Milton De La Paz、沃斯堡副市長Carlos Flores等一同剪綵，慶賀長榮航達拉斯—桃園航線正式啟航。

孫嘉明表示：「長榮航空從一九九八年起開始經營達拉斯貨運航線，至今已近三十年，很感謝在地各界的長期協助，讓我們在德州市場穩紮穩打，才能造就今日的客運開航。達拉斯與沃斯堡為雙子城，排行全世界第三大客運量的達拉斯機場年運量約八八〇〇萬人次，長榮航達拉斯航線開航後，將可結合該機場優勢，強化亞洲與北美連結，為雙方締造更多商機，並帶動文化及觀光交流。」

俞大㵢致詞表示：「我在美國服務已經超過三十年，我想沒有任何事比能夠親眼見證一架來自家鄉的首航班機，降落在自己服務的城市，更令人感動及驕傲。長榮航是亞洲第一家飛航德州雙航點的航空公司，長榮航桃園至休士頓及達拉斯的飛航，象徵兩地更緊密地連結與往來。」

Mr. Ken Buchanan表示：「三十年來，我們在達拉斯機場看著長榮航貨運班機起降，現在，我們迎來了長榮航首架客運航班，謝謝長榮航選擇在達拉斯機場再次開闢新的客運航點。未來，我和我的團隊也會全力支持長榮航在機場的運營，讓這片天空更加繽紛美麗。」

Carlos Flores表示：「沃斯堡及達拉斯地區充滿活力，是西部文化的發源地，不僅是重要的商業中心，更是文化、旅遊及航空產業的重鎮。感謝長榮航桃園—達拉斯航線的開航，強化雙方的深度交流。」

