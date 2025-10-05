自由電子報
台股西進兩樣情 近百家賠光老本

2025/10/05 05:30

台股西進匯回收益前10大（資料來源︰股市觀測站 製表整理︰財經新聞群組）台股西進匯回收益前10大（資料來源︰股市觀測站 製表整理︰財經新聞群組）

〔記者高嘉和／台北報導〕隨著美中經濟對抗加劇，台股公司赴中投資的「少數歡樂多家愁」趨勢更加明顯。若以「累積匯出西進金額」與「期末投資帳面價值」比較，到今年上半年為止，超過三分之一倒賠，較二〇一八年底的不到二成明顯增加，顯示西進投資環境正加速惡化，傳產、內需等西進台股公司受傷較重。

超過三分之一倒賠 傳產、內需重創

更慘的是，還有近百家台股公司赴中投資期末帳面價值「歸零」、甚至出現「負值」，也就是不止賠光老本、還得台灣母公司再搬錢來填補錢坑。

西進投資陷入泥淖，也有台股公司絕望到處分中國子公司退場。根據統計，二〇一八年底台股公司累積處分中國子公司投資金額為一二三八億元，到今年上半年止倍增至二三七〇億元。

另，二〇一八年川普一．〇啟動第一波美中貿易戰後，台股公司西進收益匯回從四四六四億元翻倍至破兆元，鴻海更從不到十三億元大增至九九七億餘元，一舉超車橡膠股的正新；而裕隆集團旗下的裕隆日產僅自台匯往中國投資金額十八．四億元，累積匯回收益卻達五二四．一億元，已賺回約二十八倍收益。

到今年上半年止，鴻海穩居台股公司西進最大咖，雖然累積匯出投資逾一九一七億元，但期末帳面價值高達一．七兆元，幾乎翻了九倍；其次分別為和碩的五九九億元、台泥的五八七億元，若以期末帳面價值分別為一〇七九億元、一四九八億元來看，西進賺錢能力似乎不及鴻海；而台積電匯出四九四億元、期末帳面價值二二四三億元，翻了超過四．五倍，「護國神山」就算西進也很會賺錢。

