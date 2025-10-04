飆股幕後》記憶體缺貨漲價蔓延 群聯近月飆漲7成

群聯受惠記憶體產業復甦，股價強漲。（取自官網）

記者卓怡君／特稿

記憶體產業因AI（人工智慧）需求強勁，浴火重生，美光開出漲價第一槍，並一度暫停報價，象徵產業走出多年的低迷，外資紛紛轉向看好產業榮景已經來臨，帶動記憶體族群出現一波驚驚漲的多頭走勢，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應緊俏，價格持續上揚，NAND Flash控制晶片廠群聯（8299）受惠報價調漲，獲利大增，自9月起獲得三大法人大舉買進，股價急漲，一度因漲幅過大，遭分盤處置，出關後外資與投信持續搶買，短短一個月波段漲幅達70%，昨日並創下掛牌來新天價835元。

因為AI帶動毛利高的高頻寬記憶體（HBM）需求，國際記憶體大廠美光、三星、SK海力士將多數資源投入HBM生產，使得NAND投資與生產逐年下滑，供應相對有限，但在各大資料中心採用高效能儲存方案下，對NAND需求大增，記憶體產業出現反轉，供應吃緊成為調漲的最佳理由，報價出現一波又一波的上揚。

群聯自結8月獲利為6.5億元，年增4900%，單月每股稅後盈餘為3.15元，年增6200%，幾乎是第二季整季獲利的九成之多。群聯指出，HDD硬碟缺貨情況逐漸浮現，提升雲端服務供應商（CSP）資料中心導入SSD固態硬碟的意願，進一步推升NAND後續報價。群聯企業級SSD已切入大型雲端服務供應商，營收有望持續增溫。同時，NAND原廠已陸續啟動價格調整，群聯將持續強化與NAND原廠合作，確保供貨能滿足全球客戶需求。

美系外資指出，AI帶動記憶體需求超乎預期，不僅高階產品供應緊俏，就連NOR Flash、SLC NAND與DDR4供給也逐漸吃緊，SLC NAND需求因雲端與AI應用，未來可能嚴重缺貨。看好群聯隨著企業級與雲端市場需求成長、控制器產品組合升級，加上報價改善，成為產業復甦主要受惠者。

