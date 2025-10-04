財經青紅燈》台股與那斯達克

台股與美股一樣創下歷史新高，如無意外，第4季大盤可望迎來新一波高點。（資料照）

投資人不懼美國政府關門風暴，那斯達克指數（NASDAQ）在10月2日又寫下歷史新高紀錄，繼續往上衝高；另一方面，台股無論是主客觀條件或環境，更是漸入佳境，在AI概念股帶動下、多頭氣勢強勁，外資熱錢湧入，與美股一樣創下歷史新高；尤其第4季原本就是傳統旺季，如無意外，大盤可望迎來新一波高點。

那斯達克是美國大型科技公司組成，是全球投資人重要的證券市場。每個市場的形成，都有其不同背景、環境及條件，為了讓台股更具有國際競爭力，並吸引更多新創公司來台掛牌，因此，金管會計劃把台股打造成為「亞洲的那斯達克」，也就是科技島的概念，特別是我國AI產業具領先地位，台灣若能充分運用科技強項，就能發揮籌資的功能。

不過，台股想要進化成為「亞洲的那斯達克」，需要克服的挑戰還有很多，尤其是結合AI人工智慧之發展，要如何繼續突破或超越競爭對手，都是嚴峻的挑戰。

其次，從基本面來看，俗話說，股市是經濟的櫥窗，既然多數預測機構認為，台灣今年GDP成長率可以維持在4.5%到5%之間，那就代表經濟榮景可維持；從台股表現來看，今年截至10月3日止，累計漲幅16.18%，在亞洲國家表現排名，已急起直追、落後補漲，一甩上半年的弱勢走勢，有望步入「股市前段班」行列。

換言之，台股行情還在旺、多頭才起步，美股也還在高點，今年台股行情當然仍可期。（王孟倫）

