飆股幕後》AI設備測試需求暴增 致茂半年漲1.9倍

AI伺服器電源測試需求暴增，致茂樂本週股價一度站上648元，寫下新天價。（致茂提供）

記者方韋傑／特稿

近年5G、智慧製造、自動車、高效能運算與AI領域的應用發展，先後站上電子產業的風口浪尖，帶動半導體設備測試商業務看增，其中，致茂（2360）受惠於疫情期間超前部署，提升整體測試能量，成為AI伺服器電源測試需求暴增下的最大贏家，帶動致茂本週股價一度站上648元，寫下新天價，單週股價勁揚13.29%，若從4月股災時低點220元起算，半年來股價大漲逾1.9倍。

過去半年來，投信大買致茂股票達1.8萬張，帶動致茂股價持續創高，本週外資賣超致茂1873張、投信買超1120張、自營商買超181張，三大法人合計賣超572張；進一步觀察籌碼分布，持股200張以上大戶近期也出現減持跡象。法人認為，致茂短線有望挑戰歷史高點648元，不過仍須留意獲利了結賣壓出籠，引發短線回檔修正。

從營運面來看，致茂有鑑於AI產業的蓬勃發展，正加速發展高階半導體與先進封裝製程所需的量測解決方案。管理層看好先進半導體製程設備投資愈來愈龐大，成為許多設備商覬覦之地，但進入的門檻也非常高，公司因而致力於運用可靠的創新技術作為新品研發的關鍵驅動力，目標站穩半導體設備測試的重要市場地位。

全年營收 有望創新高

短期布局上，致茂在AI伺服器電源領域當中，聚焦低壓大電流測試技術，範圍涵蓋電源機櫃、備援電力模組與雙向直流轉換器，並視客戶需求模擬供電與儲能切換場景，確保高功率伺服器搭載的中央處理器、圖形處理器穩定運行。

目前致茂尚未發布9月營收資料，不過，按照今年前8月的業績年增幅度，法人看好致茂第四季有望續寫同期新猷，全年營收則不排除創下歷年新高。

