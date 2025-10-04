AI拉貨強 信驊9月營收再創紀錄

信驊看好今年全年營收年增率有兩位數水準，可再創歷史新高。圖為信驊董事長林鴻明。（資料照，記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君、歐宇祥／綜合報導〕股王信驊（5274）、電池模組大廠AES-KY（6781）昨公告9月營收同創歷史新高，其中信驊在AI伺服器與一般伺服器需求強勁帶動下，伺服器電源管理IC出貨暢旺，帶動9月營收達8.14億元，月增9.4%、年增15%，創下單月新高，本週信驊股價一度衝上5580元，再創新天價。

信驊第三季合併營收23.3億元，季增3.73%、年增17.32%，累積今年前9月合併營收66.41億元，年增52.48%。信驊表示，在伺服器晶片營收較去年同期成長下，帶動今年營收持續成長，看好今年全年營收年增率有兩位數水準，可再創歷史新高。

請繼續往下閱讀...

信驊除了打入輝達GB200伺服器供應鏈外，也成功進入新一代GB300供應鏈，訂單能見度可直達年底，在AI基礎建設持續發展推動下，需求依然強勁，預估未來1至2年也會是AI基礎建設的高峰期。

AES-KY9月營收也創新高

切入BBU（電池備援電力模組）供應鏈的AES-KY今年營運也節節高升，9月營收14.03億元，月增1.4%、年增達62.8%，創單月歷史新高。

AES-KY前三季累計營收為115.4億元、年增68.55%，也創下歷年同期新高。

AI伺服器建置動能不墜、BBU需求也水漲船高，尤其下半年輝達的GB200、GB300伺服器持續拉貨，挹注供應鏈表現；產業界也稱，CSP（雲端服務供應商）的ASIC伺服器將陸續把BBU列為標配，AES-KY有望受惠。

AES-KY另一產品線LEV（輕型電動載具）需求也有望年底開始回溫，在兩大產品線皆有望持續成長下，全年營運成長可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法