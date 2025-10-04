台積電衝上1400 台股4天漲1180點創新高

中秋連假前，台股3日大漲382.67點，改寫歷史新高，台積電直衝1400元同創新紀錄。（中央社）

緯穎超越川湖 躍為股后

〔記者卓怡君／台北報導〕權王台積電（2330）上漲無極限！由於昨日早盤出現中秋連假前的賣壓，台積電股價被壓在平盤附近，加權指數也朝平盤靠攏，但AI概念股台達電（2308）、緯穎（6669）先行噴出，外資熱錢持續湧進，高價股活蹦亂跳，台積電供應鏈竹陞（6739）一度擠進千元俱樂部，台股閃現24千金，緯穎更超越川湖（2059）躍為股后，記憶體族群也加入多頭助攻行列，買盤在10點過後進駐台積電，終場台積電大漲2.56%，收在掛牌新高價1400元，加權指數終場大漲382.67點，收在昨日最高26761.06點，再創歷史新高。台股本週短短四個交易日大漲1180.74點，漲幅達4.62%，週線連六漲。

閃現24千金 週線連六漲

市場預期美國聯準會即將再降息，不甩美國政府關門的利空，費城半導體指數與輝達持續攻高，台股在台積電噴出下也跟著創高，然而，台股和美股同樣出現上漲僅集中在AI概念股的「偏食」現象，昨日台股市值達86.4兆元，其中前三大權值股台積電36.3兆元、鴻海（2317）3.1兆元、台達電2.4兆元就占了48.3%，加權指數雖然頻創新高，昨日下跌家數卻多於上漲家數。

請繼續往下閱讀...

啟發投顧副總容逸燊分析，台積電帶動指數續攻創高，今年正式進入降息循環，熱錢進駐效應以及市場押寶台積電法說會，指數暫時勿預設高點；記憶體族群由華邦電（2344）接棒續攻，超級景氣循環將可延續到明年；軍工股則在國慶前開始有資金進駐。第四季主流仍為AI主要產業及記憶體，手中持股可續抱，空手者可趁利空拉回時介入。

AI產業、記憶體 Q4主流

三大法人昨日合計買超約210.7億元，其中外資買超169.6億元、投信賣超19.3億元、自營商買超60.5億元；外資台指期淨空單昨減少2335口，累積外資台指期淨空單約2.08萬口。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法