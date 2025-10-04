外媒拆解》華為AI晶片 偷用台積電、三星零組件

彭博報導，加拿大研究公司TechInsights拆解華為多個第三代昇騰（Ascend）910C人工智慧處理器後，發現台積電、三星與SK海力士的先進元件。（法新社檔案照）

外媒拆解昇騰910C處理器

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，加拿大研究公司TechInsights在拆解華為多個第三代昇騰（Ascend）910C人工智慧（AI）處理器後，發現台積電、三星與SK海力士的先進元件，顯示中國在提振本國AI半導體生產之際，仍依賴外國的硬體。

TechInsights聲明說，在華為的AI加速器中發現台積電生產的裸晶，同時在另外兩個昇騰910C樣本中，也發現三星與SK海力士生產的舊款高頻寬記憶體HBM2E。

請繼續往下閱讀...

自川普總統第一任期以來，即將華為列在實體清單，管制技術流向華為，且進一步對AI晶片、高頻寬記憶體，以及用於製造這兩種晶片的設備與元件實施出口管制，以阻止華為與其他中國晶片製造公司發展製造能力。

華為910C是最能與輝達晶片競爭的產品，年初進入量產。雖然華為致力扶植本土供應商，但在出口管制前後囤積的晶片也至關重要。

華為透過中間商算能科技取得數百萬顆台積電生產的裸晶，台積電後來停止對算能供貨，並將此事件通報美國政府，美政府因此對算能實施制裁。儘管如此，華為仍能利用二九〇萬顆的裸晶庫存生產昇騰系列加速器，包括今年的910C。

台積：遵守美國管制 早已停供

台積電聲明說，完全遵守美國出口管制規範，TechInsights近期調查的910C，似乎是使用其在去年十月分析過的裸晶製造的，並非使用最近製造的晶片或更先進的技術，這些裸晶已停止出貨及生產。

SK海力士表示，自二〇二〇年實施管制以來，已停止與華為所有交易。三星也表示，對於管制名單上的實體沒有任何業務往來。

研調：華為仍重度依賴外國硬體

儘管中國長鑫在高頻寬記憶體（HBM）生產有所進步，但分析機構SemiAnalysis說，華為仍嚴重依賴外國硬體，預料今年底華為就將面臨HBM瓶頸。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法