雙北另拋3案挽輝達 房產業：均有難度

圖為輝達執行長黃仁勳今年5月在COMPUTEX演說中秀出北士科輝達總部3D模擬圖。（資料照，記者田裕華攝）

輝達北士科案陷僵局

台北市北投士林科技園區新壽T17、T18地上權移轉卡關，讓輝達總部進駐北市增添變數。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平、翁聿煌／台北報導〕台北市北投士林科技園區新壽T17、T18地上權移轉卡關，讓輝達總部進駐北市增添變數。為此，北市府拋出北士科T12及周邊私人土地、松山機場南側土地選項，新北市政府則拋出林口A9產業用地爭取輝達。不過，房產業者指出，T12周邊土地為私有，若透過買斷方式取得成本太高，至於松機南側、林口A9若產權為公有地，須透過公開招標，無法私下「圈地」給輝達。

T12須整合周邊私地 成本高

房產業者表示，自美中貿易戰之後，台灣產專用地、工業土地價格一路飆漲，加上其他產業也有擴廠及用地需求，若公部門只為輝達量身訂做，恐會引來其他產業「厚此薄彼」的質疑。此外，當初輝達宣布要在台設立總部時，包括高雄市等縣市都積極提出土地選項，但輝達最終宣布入駐北士科，顯見對總部設在首都相當重視，而林口A9即便具產業匯聚優勢，但交通並不若台北市便捷。

松機南側、林口A9 須公開招標

熟悉政府招商作業的商仲業者指出，新壽T17、T18地上權案要有解，最大關鍵還是北市府是否有突破法令的決心，如果真的不行，解約重新招標，可以採最有利標方式招商，在招商條件中規劃吸引國際企業投資有加分機制，而同樣招標方式也適用在松機南側案；但直接買下私有地的成本較高，預料輝達考慮的機會不大。商仲並表示，輝達來台設總部是「圖利」台灣經濟，期待北市府以更大的格局處理。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，二〇二一年以後，北士科住宅土地每坪行情就超過二〇〇萬元，產專用地每坪行情與住宅土地落差不大，即便T12產權屬北市府，但面積僅六五〇〇平方公尺（約一九六六．二五坪），勢必要整合周邊私有土地，若要達三公頃以上，推估光是買進私有地的成本就要一百多億元。

知情人士表示，輝達不會考慮由新壽量身訂做並代為興建，加上擔心那塊地可能被前市長柯文哲目前的官司延燒到，還是希望由北市府透過解約方式，並進一步修法，再以重大投資的專案開發模式，由輝達取得地上權開發的主導權，自行發包興建。

