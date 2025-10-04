鎖定30關鍵產業入股 川普組美版國家隊

川普政府對三十個被認定為國家與經濟安全至關重要的產業，尋求透過關稅減免、營收保障或入股等各種方式達成協議，以期在明年年中選舉時為總統川普取得政治勝利。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透引述逾六名消息來源報導，川普政府（對於多達三十個被認定為國家與經濟安全至關重要的產業，尋求透過關稅減免、營收保障或入股等各種方式達成協議，以期在明年年中選舉時為總統川普取得政治勝利。

拉抬期中選舉聲勢

六名參與有關討論的消息來源說，該計畫是動用廣泛的政府權力，迫使企業推進川普將製造業回流美國的目標，以降低對中國的依賴，強化關鍵產品的供應鏈，以及增加政府歲收。

請繼續往下閱讀...

推進製造業回流美國

他們說，美國政府的該計畫觸及經濟各領域，包括半導體、人工智慧（AI）、量子運算、關鍵礦產、造船、能源、電池生產、製藥與貨運等。知情者表示，川普政府尋求由鮮為人知的聯邦單位「國際開發金融公司」，負責該計畫的監督與融資。

包括製藥、AI、關鍵礦產、能源

二〇一八年成立的該單位，旨在為開發中國家的食品、衛生等計畫提供低成本融資。但今年六月送交國會的計畫大幅擴大其權限與範圍，融資權力從六〇〇億美元提高至二五〇〇億美元，並成立股權基金，以支持包括基礎建設、能源、稀土礦產與供應鏈等攸關美國經濟與國安利益的所有領域。

川普政府也計畫利用美日貿易協議中，日本將提供的五五〇〇億美元，為商務部長盧特尼克主導的「美國投資加速器」機構提供資金。他計畫延攬更多華爾街資深交易員，加速撮合協議。

另外，華爾街日報披露，儘管美國農民今年迎來史上最大的豐年，但大豆最大買家中國卻暫停採購美國大豆，為此，川普政府考慮利用進帳可觀的關稅收入，提供美國農民一〇〇億至一四〇億美元救助。

美國財政部長貝森特表示，政府有望在下週二宣布對農民的新支持措施。但該時程表可能推遲，因為美國政府停擺，恐讓相關計畫複雜化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法