陳其邁：台積電二奈米晶片 高雄P1廠年底可望量產

2025/10/04 05:30

台積電二奈米晶片在高雄試產成功，高雄市長陳其邁昨天透露，台積電日前贈送高雄市政府一塊試產成功的二奈米晶片，預期高雄P1廠今年底可望量產。（資料照，記者李惠洲攝）台積電二奈米晶片在高雄試產成功，高雄市長陳其邁昨天透露，台積電日前贈送高雄市政府一塊試產成功的二奈米晶片，預期高雄P1廠今年底可望量產。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電二奈米晶片在高雄試產成功，高雄市長陳其邁昨天透露，台積電日前贈送高雄市政府一塊試產成功的二奈米晶片，笑說「摸起來感覺很爽」，預期台積電高雄P1廠今年底可望量產。

台積電贈二奈米試產晶片

高雄市議會定期大會昨開幕，陳其邁在開幕前照例拜訪國民黨團、無黨團結聯盟、民進黨團、副議長曾俊傑與議長康裕成，期間兩度提及台積電高雄廠試產喜訊。

P2廠裝機中 P3明年也可能裝機

陳其邁帶著微笑表示，台積電日前贈送高雄市政府一塊試產成功的二奈米晶片，「摸起來感覺很爽」，這也預告台積電今年底P1廠可望正式量產，P2裝機中、P3明年也可能裝機。

朝野議員們打趣指出也想摸摸看，陳其邁說，台積電的先進晶片是送給全體高雄市民的，市府會規劃展示空間，跟市民分享城市產業轉型成果。陳其邁進一步提及，台積電委託他代為向高市議會致謝，因為府會支持，讓台積電在高雄設廠和生產的進度超過預期。

副市長林欽榮補充，台積電高雄廠因為是全台、全世界最先進製程所在重地，除了產製晶片，也會從各地調派人員到高雄受訓，陸續進駐高雄的科技人員超乎市府預期，目前正在幫受訓人員找尋合適住所。

