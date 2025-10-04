卓揆：台美關稅談判 拚10月底達協議

行政院長卓榮泰昨在立院表示，台美關稅談判雙方已完成技術性磋商，我方正朝十月底前達成結論的方向努力。左為經濟部長龔明鑫。（記者塗建榮攝）

〔記者方瑋立、陳政宇／台北報導〕立法院昨審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，民進黨立委王定宇關切台美關稅談判是否受美國政府關門影響；行政院長卓榮泰說，台美雙方已完成技術性磋商，正等待最後總結會議，雖未談定最後期限，但政府正朝十月底前達成結論的方向努力。

雙方完成技術性磋商 等待最後總結會議

王定宇指出，美國聯邦政府因預算撥款不足暫時關門，他關切是否可能令原本預計十月完成的台美關稅談判結論延後，影響台灣眾多產業與勞工？卓榮泰回應，美方內部情勢雖有不確定性，但「一個政府不會長時間停滯」，我方仍持審慎樂觀態度。

卓榮泰並強調，據政院副院長鄭麗君訪美回報消息，雙方雖無設定最後期限，但都有共識盡快完成協議。他指出，若以十月底作為目標，足以讓雙方政府在最後階段做更多準備，達成最後協議，相信產業界跟國人都期待趕快定案，確定落點才能全力啟動產業支持方案，政府也朝這個方向進行，希望十月底就有結論。

龔明鑫：與友邦分享科學園區經驗是正向發展 不會被掏空

另針對鄭麗君二日提出在「根留台灣、布局全球」的前提下，政府將提出不同於歐盟、日、韓的「台灣模式」，以四大面向推動在美打造產業聚落，降低企業成本與投資風險，深化台美供應鏈合作。經濟部長龔明鑫昨受訪指出，將秉持總統「立足台灣、布局全球並行銷全世界」的指示，將台灣已經成為國際典範的產業聚落模式分享與友邦，深化合作連結，帶動產業正向發展和循環。

他強調，台灣科學園區的發展模式就像矽谷一樣，成功經驗吸引各國借鏡或連結，但並未因此遭掏空，反而更加強大。至於不同國家的合作方式，龔明鑫說，模式並非完全相同，有些國家可能願意提供行政措施、土地、水電等設施作為條件，其他國家條件則不同，將視各國狀況調整合作方式。

至於國民黨立委賴士葆詢及，政府會否在美國打造「類科學園區」。行政院長卓榮泰強調，台灣經驗可以被學習，但不能被複製，國家政策可協助廠商的國際布局，但要維持關鍵領先地位。

經濟部長龔明鑫也說，先是立足台灣、才能布局全球，台積電有能力自己去，但其他廠商無法單打獨鬥，先在其他國家創造群聚效果，再連結台灣才有可能成功，但不會犧牲台灣產業。

