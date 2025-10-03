鄭麗君：台積未參與台美談判

行政院副院長鄭麗君（中）昨天再度重申，「台灣從來沒有承諾過，未來更不會答應這個條件」。左為行政院經貿辦總談判代表楊珍妮政務委員、右為經濟部次長何晉滄。（記者叢昌瑾攝）

重申台灣從未承諾「晶片五五分」 未來更不會答應

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國商務部長盧特尼克拋出「晶片產能五五分」的說法，剛結束台美第五輪實體磋商的行政院副院長鄭麗君昨天再度重申，「台灣從來沒有承諾過，未來更不會答應這個條件」；至於台積電是否參與台美談判過程，她明確回應：「我可以非常清楚的告訴大家，沒有」。

對於美方提出「五五分」，鄭麗君返台後多次強調「不會答應這樣的條件」，強硬態度被外媒形容為台灣政府反擊，鄭麗君昨強調，「這不是所謂的反擊」，她也重申，第五輪實體磋商並未觸及「五五分」。

對於拒絕美方「五五分」的說法，是否影響後續談判？鄭強調，我方理解是美方希望提升本土晶片製造能力，以滿足一定程度當地需求，希望友好國家一起參與，這是美國的國安目標。

她表示，我方的產業戰略目標，是希望產業根留台灣、布局全球，基於國際產業發展戰略目標下，雙方進行戰略合作，所以我方才會提出擴大投資美國的「台灣模式」來作為對美談判方案，讓台美雙方可以展開高科技戰略合作。

鄭麗君指出，台灣半導體的生態系是數十年逐步發展出來的成果，各界認為台灣的半導體產值占全球相當高比例，但其計算相當複雜，要看算的是產能、產量或產值，還有計算項目的分子與分母是否不同，分子包含先進製程、先進加成熟製程，分母也有純晶圓代工，或是純晶圓代工加計整合元件製造商（IDM）。

鄭麗君說，若以不同計算方式，其實也會看到半導體產業的分布。以二〇二四年來看，純晶圓代工及五奈米以下的最先進製程，台灣產值確實超過九成；但若以先進加上成熟製程來看，在純晶圓代工的產值則是五十六％。若再把分母改成IDM加上純晶圓代工，先進加成熟製程的占比則為廿七％。她強調，半導體製程占比計算複雜，因此雙方不會以這樣的方式討論。

