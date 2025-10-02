勞動基金8月大賺2778億 新制勞退 每人分紅逾1.7萬

勞動基金8月大賺2778億元，再創史上單月新高。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕八月全球投資市場延續漲勢，勞動基金投資績效水漲船高，八月大賺二七七八億元、再創史上單月新高，前八月累計帳面收益三四二一．八億元；其中攸關一二九二萬勞工的「新制勞工退休基金」，八月大賺一九四九．八億元，前八月帳面大賺二二三七．六億元，是最大功臣，平均每位勞工可分紅約一萬七三一九元。

勞動基金8月獲利 創單月新高

勞動基金運用局昨公告最新勞動基金運用績效，到八月底，新制勞退基金規模四兆八四九二億元、今年來收益率四．七八％，八月大賺一九四九．八億元；舊制勞退基金規模一兆三七五億元，收益率八．一九％，八月進帳四四八億元；勞保基金規模一兆二一六八億元，收益率四．二七％，八月收益三五八．六億元。

新制勞退基金績效自三月起由盈轉虧，之後虧損持續擴大，至五月底大虧逾二千億元，當時每人帳面虧損逾一．五萬元；但六月起帳面虧損逐步縮小，七月單月獲利轉正，八月累積獲利更增至二二三七．六億元，不但脫離上半年帳面虧損窘況，平均分紅更突破一．七萬元。

重押台積電、布局AI股 收益佳

勞動基金運用局副局長劉麗茹分析，八月獲利創新高除了美股、台股大漲外，勞動基金「重押」台積電及布局AI（人工智慧）概念股漲勢強勁，且新台幣當月走貶，有帳上未實現的匯兌損失沖回，才推高收益；九月雖然股市續漲，但股債相關指標並未優於八月，且匯率走升，需要認列匯兌帳面損失，預估九月收益數應不會優於八月。

