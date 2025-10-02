抗中主導市場 美政府入股美洲鋰業

美國政府同意入股美洲鋰業公司，協助推進其在內華達州的薩克帕斯鋰礦計畫。（取自官網）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國能源部長賴特週二表示，美國政府同意入股美洲鋰業公司，協助推進其在內華達州的薩克帕斯鋰礦計畫。這是川普政府繼近期入股英特爾與MP Materials之後，投資民營部門的最新一項行動，以力圖振興美國國安關鍵產業。

賴特指出，美國將持有這家總部設在溫哥華的公司五％股份，以及該公司在美國最大鋰礦蘊藏區的開採項目五％股份。

他說，這是制衡中國在鋰礦市場主導地位的必要措施，「建設該礦場符合美國最佳利益；我們將迎來一個巨型鋰礦投產，未來幾年有望取代大量進口的鋰」。

這項交易是川普政府加速發展本土關鍵金屬供應鏈，以抗衡中國在該領域主導地位的最新措施。關鍵金屬對國防、汽車與消費性電子產品的生產至關重要；七月間，美國國防部宣布對MP Materials公司進行四億美元的股權投資，以為其稀土磁鐵新廠提供資金。

美洲鋰業位於內華達的薩克帕斯項目，預料將成為美國本土主要的鋰金屬來源，目前此電池金屬在美國的產量有限。

該交易金額並未揭露，美洲鋰業證實，已與美國能源部敲定協議，將從先前宣布的二十二．六億美元貸款中動用第一筆四．三五億美元資金，以開發薩克帕斯礦場。通用公司去年對此項目投資二．二五億美元，取得三十八％股份，以及有權採購第一階段所有生產的鋰，以及第二階段部份鋰產量，為期二十年。

中國每年生產四萬公噸鋰，為全球第三大生產國，僅次於澳洲與智利；而其在鋰加工領域握有更大影響力，全球七十五％的鋰由中國加工成電池級材料。

另，美國貿易代表葛里爾週二出席活動時表示，川普希望政府持有範圍廣泛的企業股份，以兼顧企業發展與國家戰略需求；在被問及入股英特爾後，川普政府是否將尋求入股輝達，他指出，川普總統會樂意持有所有表現良好的企業股份。

