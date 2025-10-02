台美晶片五五分 鄭麗君︰沒討論、也不會答應

行政院副院長鄭麗君昨日清晨在桃園機場表示，所謂的晶片五五分是美方的想法，這次沒有討論這項議題，也不會答應這樣的條件。（記者朱沛雄攝）

第5輪實體磋商結束 爭取對等關稅調降、不疊加與232優惠 有一定進展

〔記者朱沛雄、鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君上週赴美進行台美對等關稅第五輪實體磋商，昨清晨搭機返台。針對美國商務部長盧特尼克提到的「晶片產能五五分」，鄭麗君認為這是美方的想法，談判團隊從未做出這種承諾，這次沒有討論這項議題，也不會答應這樣的條件。

鄭麗君日前再度赴美國談判對等關稅，昨清晨與談判團隊搭機返台。她在下機後受訪時表示，這次談判團隊到華府，主要針對爭取調降對等關稅、且不疊加原來的稅率、以及二三二條款相關的關稅優惠待遇等議題，和美方的貿易代表署及商務部都進行了具體的討論，也有一定的進展。

鄭麗君指出，有關美國商務部的部分，台美供應鏈合作還持續磋商中，二三二條款調查下的各項目也在持續增加中，希望能夠就二三二條款相關各項的優惠待遇做更完整的討論，後續會持續秉持國家利益與產業利益和美方磋商；在對等關稅與二三二條款相關關稅優惠待遇，以及供應鏈合作上取得完整的共識後，雙方就會進入總結會議來達成台美的貿易協議。

美關切資通訊供應鏈投資 我再說明類科學園區構想

據了解，美方十分關切資通訊供應鏈投資承諾，鄭麗君此行除針對二三二條款及半導體投資模式展開磋商外，也進一步說明「類科學園區」構想；此次經濟部隨團代表，並非負責外貿的次長江文若，而改由次長何晉滄，主因何曾任南科管理局副局長參與過南科開發，熟知科學園區運作。

台美經貿工作小組說明，台灣出口美國超過七成為半導體及資通訊產品，屬於二三二條款的調查範圍，台美談判以來，美方認為必須同時磋商對等關稅和二三二關稅併談，但截至七月底前，美方二三二半導體關稅政策仍在發展中，台美尚未能就供應鏈合作及二三二關稅形成共識，因此尚未達成貿易協議。

