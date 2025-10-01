自由電子報
卓揆︰台美關稅談判進入最後階段

2025/10/01 05:30

行政院長卓榮泰昨證實，行政院副院長鄭麗君正率領談判團隊赴美，目前已進入最後階段關鍵性談話。（記者羅沛德攝）行政院長卓榮泰昨證實，行政院副院長鄭麗君正率領談判團隊赴美，目前已進入最後階段關鍵性談話。（記者羅沛德攝）

〔記者陳政宇、陳昀／台北報導〕美國對等關稅最終稅率未定，美國商務部長盧特尼克預告台美即將達成貿易協議。行政院長卓榮泰昨證實，行政院副院長鄭麗君正率領談判團隊赴美，目前已進入最後階段關鍵性談話，盼爭取對國家、產業最有利的結果。

卓榮泰昨率相關部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。他指出，談判團隊正在美國進行最後階段關鍵性的談話，希望秉持維護國家利益、維護產業利益、維護國人健康、維護糧食安全等四大原則，爭取對國家、產業有利的最終結果，但尚在積極努力當中。

另，美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格昨率團會見賴清德總統，並宣布「我們決定進一步開放台灣鳳梨銷往美國市場」，為我國農產品外銷策略注入一劑強心針；賴總統也說，台灣業者規劃未來四年採購一百億美元美國農產品，期盼強化台美農業創新科技、糧食安全韌性的合作。

林德柏格表示，繼上週台灣農業部長率領「農產品貿易赴美友好訪問團」後，美國訪團也帶著善意而來，美國決定進一步開放讓台灣鳳梨能銷售至美國市場，希望這項宣布能在中秋佳節到來之際，為台灣許多家庭帶來歡樂和富足。

二〇二〇年八月，台灣向美國農業部提出生鮮鳳梨鮮果實輸銷美國申請案件，雙方也在二〇二四年九月的第卅一屆台美動植物防檢疫（SPS）會議上，就鳳梨有害生物風險滅除措施達成共識，最後待美方完成後續法制作業，台灣鳳梨就有望准入美國市場。

