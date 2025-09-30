國內各行業要求引進移工 勞長︰小心誤蹈 巨大風險

巨大捲入強迫勞動疑雲，美國CBP首對台製造業祭出暫扣令。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部面對國內各行業缺工、要求引進移工的壓力未減，日前巨大自行車遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布「暫扣令」，移工的勞工人權議題正式浮上檯面。勞動部長洪申翰接受本報專訪時回應有關開放移工引進的進度時，除了重申聘用本勞優先、避免造成低薪定錨效應與激勵本勞加薪外，更提醒國際對移工仲介費議題的重視，在討論跨國勞動力政策及執行聘僱時，政府要承擔更多的角色與功能。

移工仲介費、加班加到滿 恐遭控強迫勞動

除了旅宿業要求引進移工，服務業也提出相同要求，近期更傳出開放家庭幫傭，以釋出婦女勞動力。勞動部面對各方要求開放移工的壓力，除了持續進行跨國勞動力檢討，洪申翰還至旅宿業實地查訪，希望能確實瞭解旅宿業缺工情形。

請繼續往下閱讀...

但日前巨大遭美CBP發布「暫扣令」，缺工問題已非單純引進與否的議題，不少雇主基於降低成本的目的，希望聘僱移工，但根據國際勞工組織的十一項「強迫勞動」指標，其中來台工作移工，不少其母國規定要繳交仲介費給仲介業者，就會被控「抵債勞務」，成為強迫勞動的原因之一；另不少雇主依照台灣勞基法，要求移工加班「加到滿」，也遭指控「超時加班」，若不能改善，未來恐成為下一個「巨大」。

勞陣：人權即貿易新規則 應跟進國際立法

台灣勞工陣線（勞陣）今年五月甫與國家人權委員會合作，以實收資本額五〇〇大企業中為生產型法人機構進行調查，發布《台灣企業落實禁止強迫勞動政策》調查報告，發現多數台灣企業在辨識強迫勞動風險上能力不足，也無法掌握供應鏈聘僱移工的人權狀況與其費用負擔，無論在內部或供應鏈層面皆有待加強。

勞陣呼籲，政府應積極跟進國際立法腳步，落實《企業與人權國家行動計畫》（NAP），並完成供應鏈及企業人權盡職調查（HRDD）法案的制定。對於國際社會高度關注所謂「公平招募」（Fair Recruitment）政策，應有更大的突破，包括落實零付費政策等各項降低移工強迫勞動風險，以回應「人權即貿易新規則」趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法