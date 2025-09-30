獨家專訪》強迫勞動成重大風險 巨大案警鐘 洪申翰：將訂指引輔導

勞動部長洪申翰接受本報專訪時警告，巨大案不能視為「單純個案」，業者都應將此視為「重大經營風險」。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕產銷捷安特品牌的上市公司「巨大機械」，日前遭美國海關暨邊境保護局（CBP）發布「暫扣令」，是台灣首次有製造業被CBP指控涉及強迫勞動的重大人權事件。勞動部長洪申翰接受本報專訪時警告，不能將此案視為「單純個案」，業者都應將此視為「重大經營風險」；勞動部已著手研議強迫勞動指引，並針對人權議題擬定廠商輔導計畫，期望可協助企業辨識、評估風險，進而避免風險。

洪示警 企業不可輕忽的「經營風險」

洪申翰示警，此次由美方CBP執行暫扣令，預期將有更多的品牌廠與進口商，要求供應鏈檢視並改善勞動人權各項指標，已成為企業不可輕忽的「經營風險」。

根據國際勞工組織界定的強迫勞動概念，是指勞工在非自願、害怕或受威脅等情況下被迫工作。國內雇主常遭人權組織指控的強迫勞動行為，包括扣押移工身分證件、薪資，要求移工加班「加到滿」、移工需負擔高額仲介費，或居住生活環境惡劣等；關注的對象並非僅限移工，而是全體勞工都不應遭強迫勞動。

到今年八月底，台灣移工已突破八十五萬人。以往台灣遭人權團體點名有強迫勞動疑慮的產業，多為成衣業、遠洋漁船及半導體，此次卻鎖定台灣製造業的全球知名指標「巨大」，且美方一出手就是扣押已達邊境的產品，震驚產業界。

透過輔導協助企業辨識 進而降低風險

洪申翰指出，勞動部持續關注移工的強迫勞動議題，特別是「移工零付費」，必須提醒國內的產業正視「勞動議題」，雖經常伴隨著「成本」考量，但企業必須改變觀念，如果做得不好，這就會變成經營的風險。

他坦言，多數國內企業並非刻意輕忽，而是「沒能力」評估風險，因多數聘僱移工的廠商，是將所有移工管理工作都交由仲介業者處理；勞動部將透過訂定指引及輔導機制等方式，協助廠商掌握國際規範，進而著手降低風險。

