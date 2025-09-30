川普施政內外惹議 市場瘋搶黃金

金價昨突破每英兩3800美元門檻，再創歷史新高。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕由於美元貶值推升貴金屬價格，以及投資人憂心美國政府可能關門，金價昨突破每英兩三八〇〇美元門檻，再創歷史新高。

金價在連續六週上漲後，昨早盤再漲一．七二％報每英兩三八二五．五美元，刷新上週二創下的最高價紀錄。銀價一度上漲二．一二％，鉑金和鈀金價格也勁揚；隨著市場供應持續吃緊，以及資金流入貴金屬ETF，支撐了這波漲勢。

請繼續往下閱讀...

彭博報導，在投資人昨等候美國國會領袖與川普總統會面的結果之際，美元走貶，若兩黨國會議員未能在今天就短期支出法案達成共識，美國政府將面臨關門。美元的貶值將使貴金屬價格對多數買家而言更加便宜。

政府關門將使一些關鍵數據，包括本週五的就業報告恐無法如期公布，經濟學家預期九月新增就業下滑。疲軟的就業數據將升高聯準會官員十月降息機率，這將使貴金屬的價格更具吸引力。

聯準會理事庫克上週四敦促最高法院，在她與川普就開除她一事進行訴訟期間，保留其職位。巴克萊銀行報告指出，相對於美元與美國國債，黃金價格並未過高，金價「應包含一定程度與聯準會有關的溢價」。該報告也說，基於聯準會恐失去獨立性所導致的風險，黃金成為異常優質的避險工具。

金價今年來已飆漲四十五％，因各國央行的需求，以及聯準會恢復降息，使金價屢創新高，預計下週將實現連續第三季上漲的局面；黃金ETF持有量達二〇二二年以來最高水準，包括高盛銀行、德意志銀行等多家銀行都預期金價漲勢將持續。

花旗銀行分析師也指出，對鉑族金屬恐納入二三二條款關鍵礦產調查的疑慮，進一步使供應緊繃。該報告預定十月公布，鈀金被納入進口關稅的機率頗高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法