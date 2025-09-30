關稅談判關鍵時刻 鄭麗君再度赴美

行政院副院長鄭麗君與美國商務部長盧特尼克合影。（資料照，行政院提供）

〔記者陳昀、陳鈺馥／台北報導〕美國商務部長盧特尼克台北時間廿八日接受媒體專訪時預告，「很快就會」與台灣達成關稅貿易協議；據本報掌握，行政院副院長鄭麗君已啟程訪問美國，台美談判有無新進展，此行是否進行最後的總合性會議，行政院未正面證實，僅重申台美雙方持續積極磋商，有進一步資訊將適時向國人報告。

美國對等關稅最終稅率未定，賴清德總統月初接受本報專訪時透露，鄭麗君已領軍進行多次實體談判及視訊談判；目前技術性的協議、磋商都已完成，等最後一個總合性的會議。由於暫時性關稅仍對台灣帶來很大衝擊，我方也不斷向美國政府表達，希望能夠盡速完成（談判），同時不疊加關稅。

據了解，鄭麗君近期已啟程訪問美國，但對於此行是否與美方召開總合性會議及台美談判最新進度等相關細節，行政院經貿談判辦公室僅回應，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

台美歷經四輪實體談判，先前說明我方談判團隊會晤的代表層級、會議天數、議題範圍等內容的會後新聞稿，都是基於台美雙方共識、經美方確認，惟八月底因錯假訊息虛構台灣談判團隊在酒店與美方視訊，政府才在取得美方同意下公布雙方會面照片。

