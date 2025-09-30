盧特尼克大砲發言 屢掀金融震盪

盧特尼克是川普的長期支持者與金主，屬於川普關稅政策的強硬主戰派，也是川普掀起全球關稅戰的重要操盤手。（彭博資料照）

編譯盧永山／特稿

美國商務部長盧特尼克日前接受美國新聞頻道NewsNation訪問時表示，很快就會與台灣達成貿易協議，並揚言台灣若想繼續得到美國保護，應接受「晶片產能五五分」的構想。事實上，這不是盧特尼克首度對美國貿易夥伴發出爭議性言論，在上述訪問中，他還強硬指出，美國會修理不願配合的貿易夥伴，成功扮演好川普的「分身」。

強硬主戰 川普倚重

盧特尼克是川普的長期支持者與金主，也是「讓美國再次偉大」（MAGA）競選與交接團隊核心成員，支持透過關稅改變美國經濟結構，屬於川普關稅政策的強硬主戰派，也是川普掀起全球關稅戰的重要操盤手。

請繼續往下閱讀...

繁榮美國聯盟（CPA）首席貿易律師貝諾特（Charles Nenoit）指出，盧特尼克展現諸多與川普相似的性格特質，從張揚的個性與親和力，再到螢幕前的做秀天賦和健談風格。川普的聯邦參議員盟友克芮麥（Kevin Cramer）也說，盧特尼克的風格「非常川普」。

《華爾街日報》曾形容，盧特尼克在川普重返白宮後幾個月間扮演重要角色，主導多場關稅討論會議，盧特尼克不斷向出席的企業領袖說，他負責整個關稅計畫，無須諮詢其他政府官員。

不過，盧特尼克也因經常發表與川普政府不同政策意見，而引發爭議。例如，川普有次接受《福斯商業頻道》訪問，表示不排除經濟衰退的可能性；而在這段訪問的前幾個小時，盧特尼克接受NBC節目訪問時卻說，美國人完全不需擔心經濟衰退。兩人前後矛盾的談話，讓金融市場產生混亂。

在與各國的關稅談判中，盧特尼克也經常衝到第一線，扮演威嚇貿易夥伴的角色。例如在NewsNation這次訪問中，他就強硬指出，「印度必須開放市場，對美國做出正確回應。而在持續的貿易緊張下，我們還需要修理（fix）一些像瑞士、巴西的國家，才能終止傷害美國利益的政策」。

今年稍早有消息說，由於盧特尼克的大砲性格，導致美國金融市場動盪，有企業界人士醞釀要遊說川普開除他。但就是因為盧特尼克幫川普說了不方便說的話，因此川普迄今還倚重這尊大砲。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法