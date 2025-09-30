台美晶片產能「五五分」？ 經貿辦：審慎以對

美國商務部長盧特尼克日前接受外媒專訪時說，他會在任內確保四成晶片製造回流美國，最終目標是美國與台灣各製造五成美國所需晶片，也就是美台生產各半。（彭博資料照）

美商務部長受訪稱 台灣需助美達成晶片自主目標 換取保護

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國商務部長盧特尼克日前接受外媒專訪時預告，「很快就會」與台灣達成關稅貿易協議；並說在中國威脅攻打台灣的狀況下，他會在任內確保四成晶片製造回流美國，最終目標是美國與台灣各製造五成美國所需晶片，也就是美台生產各半。對此，行政院經貿談判辦公室昨表示，我方會審慎以對。

「華爾街日報」報導，近日中國國家主席習近平要求美國總統川普反對台灣獨立。盧特尼克隨即拋出震撼言論，指台灣若想繼續得到美國保護，應接受「晶片產能五五分」的構想。他直言，美國會修理不願配合的貿易夥伴國。

市場認為，這是川普推動晶片產能自主政策，對台灣最嚴厲的底線和談話，迫使台灣半導體業交出一半產能，等同挑戰台灣將「矽盾」作為國安的戰略。

盧特尼克直指，台灣與中國的地緣政治問題，「台灣距離中國八十英里，當中國已表明要奪取台灣時，我們要繼續保護台灣，就得幫美國達成合理的自給自足」；否則台灣掌握九十五％的晶片，也為美國構成安全威脅。因此，川普政府的目標是將晶片製造業務大幅轉移到美國本土，以便自主生產晶片，若無法自己製造晶片，要怎麼自保。

他說，這對台灣來說不是自然的選擇；但川普會說：「這對你不好，對我們也不好，因為我們保護你，而如果要我們繼續保護你，你就得幫我們達成合理的自給自足」；「因此，讓台灣參與、同意參與（供應鏈），這就是川普政府的魔力」。

40％晶片製造回流 盼任內達成

15兆建完整供應鏈 需台灣投資

盧特尼克更設下美台晶片產能各半的時間表。他表示，「他上任時美國晶片生產僅二％，目標是在卸任時拉高至四十％」。他坦言，這項任務需建立完整供應鏈，估計投資金額達五千億美元（約新台幣十五兆元），「這需要台灣參與，並且同意參與」。

對盧特尼克相關談話，行政院經貿談判辦公室表示，這是美方的說法，不予評論美方說法；針對美方要求晶片產能「五五分」，政府是否應允？經貿辦回應，「我方會審慎以對」。

