〈財經週報-時事求是〉降息與投資

金融市場中充斥著不曾間斷的新訊息與波動，左右投資人的決策，在熱絡的牛市中，作用尤其激烈。美國聯準會（Fed）在9月中再度調降政策利率，就成為新的契機；債市期待持續降息，股市也希望新資金的挹注，而隨著經濟狀況的轉變，更給了資產重新配置的理由。

Fed設定的政策利率已從2024年此波高點5.25至5.50%的目標區間，在2025年9月18日調降為4.00至4.25%。從2024年9月啟動降息循環後，迄今雖僅調降1.25個百分點，且今年一直到9月才降息，但方向愈趨明確，利率在短期將再走低。

利率降低，債券價格就提高，而因一般資金取得的成本較便宜，也使得不動產等資產有走揚的支撐；但是股市卻有不同反應。理論上來說，市場利率下調，投資人相對上也較能接受相對低一點的股息殖利率，加上游資充沛，確有推高股價的動能；不過，若央行是因不看好未來景氣而調降政策利率，則股市因基本面展望不佳而走低，就又不令人意外了。

近日股市雖有修正，但樂觀情緒仍強。若只看利率的影響，美國目前的政策利率，放在過去60年來的歷史中，大約在中間值上下；但若只看2020年之後，超過4%的政策利率仍算高點，投資人期待降息並非不合理，只是要記得千禧年之後較為明顯的3次降息，都發生在經濟衰退或將衰退之時，而股市表現也跟著往下沈淪。可以樂觀，但至少要謹慎。

在2000、2001年網路泡沫危機時，聯準會將政策利率由6.50%調降至1.25%，以大約一年半的時間，降息達5.25個百分點，S&P 500指數則從超過1,500點跌到850點之下；而在2007、2008年美國次貸危機、全球金融海嘯時，政策利率也曾由5.25%降為0至0.25%的最低區間，S&P 500指數當時是從高點1500點折半。距離此波較近的是2020年初肺疫情的全球擴散，那時美國政策利率急降，股市也急跌。

從Fed前幾次的降息循環可以發現，若央行察覺經濟前景不佳，極可能採取預防性降息，而若危機迫近，則調降政策利率的速度還會加快，使得金融市場的警戒心大增，部分投資人可能會陸續先暫離風險較高的市場。不管是股市、房市都可能因而下跌，尋求築底的機會。

台股與美國科技股走勢亦步亦趨，當美股下跌，台股也難倖免，而且又有自己的環境變數，無法只以利率斷上下；至於美債投資，還要考量新台幣與美元的匯率變動，並不更為容易判斷。其他資產的價格方向，既受資金移動影響，也有基本面因素。

利率只是影響金融市場走勢的一個變數，外在環境千變萬化，都會使市場價格一直有波動。再強調一點，若只看股市，且經濟真得不好到必須持續降息，則從近20餘年的經驗來看，到了降息循環的最後一站，可能才是新入市者的最佳買點。

