〈財經週報-降息行情〉聯準會啟動降息 法人︰可適度提高債券部分

2025年第四季投資建議

記者張慧雯／專題報導

美國聯準會啟動降息，對債市有利。（路透）

美國聯準會（Fed）啟動降息，看起來對債市有利。不過，美股、台股持續創新高，到底是債好還是股好？法人建議，第四季須持續關注美國經濟走向，隨著股市來到高檔，短線波動也會增加，建議投資人債券部位若不高，可適度提高債券投資比重。

美股、台股持續創新高，投資人可適度提高債券投資比重。（歐新社）

野村投信投資長陳致洲表示，第四季投資人最大的課題正是「追求風險（Risk on）」或「風險趨避（Risk off）」，由於關稅上升對美國經濟的影響將逐漸浮現，美國政府債務持續增加，對於企業獲利、經濟成長以及美國降息步調的預測，使得追求風險還是趨避風險的爭辯不斷。

請繼續往下閱讀...

股市來到高檔 日股、台股仍看好

總結來看，陳致洲認為，可以適度增加債券投資比重，例如利率敏感度較高的投資級公司債、金融債，既可參與降息利多，也有助於降低股市波動的影響。至於股市方面，美國的成長股仍持續看好，另也可留意亞洲市場的投資機會，日股、台股仍持續看好。

保德信全球藍籌ETF經理人黃相慈則指出，聯準會啟動降息，增添市場信心。根據美林9月全球經理人調查結果，為今年2月以來最樂觀結果，像是現金水位已降至3.9%、股票配置創7個月新高，經理人也認為，貿易戰導致經濟衰退的風險降至1成。

她分析，從估值角度檢視，全球股市目前評價面確實來到已不便宜的價位，不論全球或新興市場皆然，布局建議優先選擇布局全球的各產業龍頭企業，這類企業因為業務覆蓋度擴及全球，更具有資源優勢、風險分散等籌碼。

黃相慈表示，全球產業龍頭往往為市值超過平均的藍籌股，這些大企業因為規模經濟、品牌效應、技術優勢等，更具有定價能力，因此毛利率通常較高，在市場波動或成本上升時，較能保持盈利，投資人不妨透過相關全球市值型ETF，更精準參與全球市場行情契機。

凱基投信則說，以凱基雙核收息債股平衡ETF基金為例，該基金就是以「股3債7」的資產配置比例基礎，結合台股權值龍頭的成長動能與全球BBB投資級債券的穩健息收特性，不僅追求有效風險分散，更展現出相較於傳統高股息ETF具競爭力的殖利率水準，提供投資人追求收益時更均衡且嶄新的選擇。

法人建議，投資配置沒有固定模式，還是要對照投資人屬性，積極型、穩健型、保守型的投資人需求不同，且每個投資人手中既有的投資配置也不一樣，建議穩健型、保守型的投資人可適度拉高債券投資部位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法