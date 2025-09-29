最冷預售年 前7月銷售年減73％

今年前7月全台預售屋只賣掉2.56萬戶，較去年同期萎縮73％。（記者徐義平攝）

全台只賣掉2.56萬戶 7月賣不到2700戶創單月新低

〔記者徐義平／台北報導〕今年前七月全台預售屋只賣掉二．五六萬戶、銷售總額僅五三二八億元，較去年同期分別萎縮七十三％及六十九％，且七月全台預售屋賣不到二七〇〇戶，平均一天賣不到一〇〇戶，創預售屋揭露以來單月新低；相關數據已可判定，今年將是預售屋買氣最冷的一年！

估全年不到4.5萬戶 低於兆元

房產業者指出，若買氣持續冷清，推估全年預售屋恐賣不到四．五萬戶，全年銷售總額很大機率低於一兆元。

根據信義房屋彙整，今年前七月新竹縣市預售屋銷售竟不到一千戶、僅九二七戶，尤其五至七月單月均賣不到一〇〇戶。至於六都，前七月預售屋銷售戶數均未超過六千戶，對比去年同期新北市、桃園市、台中市及高雄市動輒一．二萬戶以上，台中市更接近兩萬戶，今年整體預售屋買氣相當冷清。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年上半年預售買氣爆棚，幾乎是一年可創造兩年銷售額，甚至瀰漫「不買會更貴」的氛圍；但在政策引導下，房市降溫，現在民眾更關注房價是否鬆動，因此，除非預售建案有特殊賣點，買氣恐難回溫。

政策降溫 房價鬆動更引關注

預售屋買氣低迷，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，主因二〇二三年「平均地權條例」修法禁止預售屋轉售，鎖住投資客短期買賣獲利途徑，加上央行第七波選擇性信用管制，整個房市只有首購族受衝擊較小，加上銀行自主管控房貸，讓已上車、欲上車、計畫下車的購屋民眾均面臨資金斷鏈的恐慌，以致原本價量表現狂熱但脆弱的買盤近乎崩盤。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，全台今年每月的預售屋揭露件數，不是貼近單月新低就是創單月最低，顯示整體交易量窒息，也反映央行抑制房市炒作目的已達標，預料今年底前預售屋買氣都沒有大幅回升的可能。

