專業、技術在手吃香 專科畢中位數年收 連15年超車大學

2024年所得收入者按教育程度分

〔記者鄭琪芳／台北報導〕高等教育普及，專業、技術在手更吃香！主計總處調查，去年大學教育程度可支配所得平均數六十八．三五萬元反超專科的六十六．三六萬元，但中位數五十六．二七萬元仍低於專科的五十六．八六萬元，已連續十五年低於專科，但近幾年差距漸縮小。

另，研究所以上可支配所得平均數一〇六．八一萬元、中位數九十四．五四萬元，遙遙領先各教育程度。

根據統計，二〇二四年所得收入者平均年所得七十三萬元、續創歷史新高；扣除非消費支出，可支配所得平均數六十．五九萬元、年增二．九九％，中位數四十九．九九萬元、年增五．六六％。

研究所以上 可支配所得最高

按教育程度分，研究所以上可支配所得最高，平均數一〇六．八一萬元、年增一．二七％，中位數九十四．五四萬元、年增五．三八％，增幅居冠；大學教育平均數六十八．三五萬元居次、年增四．一％，中位數五十六．二七萬元居第三、年增四．三九％；專科教育（含五專、二專等）平均數六十六．三六萬元退居第三、年減一．四％，中位數五十六．八六萬元居次、年減〇．一四％。

官員表示，近十年來大學教育程度所得開始被專科超車，研判與大學院校普及、錄取率高有關，但畢業生的專業、技術層次可能差異大，因此所得水準出現落差；反觀碩博士專業及技術層次高，薪資也高出一截。但近幾年大學及專科所得差距呈縮小趨勢，後續待觀察。

