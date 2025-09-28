自由電子報
川普關稅攪局》國銀億級富豪客戶 近5成配置抱緊存款

2025/09/28 05:30

根據金管會最新統計，金融業整體高資產AUM億元等級客戶數達1萬6567人，，因川普關稅攪動投資市場情緒，高資產客戶資產配置中以存款占比最高、達到46.7％。（示意圖，中央社資料照）根據金管會最新統計，金融業整體高資產AUM億元等級客戶數達1萬6567人，，因川普關稅攪動投資市場情緒，高資產客戶資產配置中以存款占比最高、達到46.7％。（示意圖，中央社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據金管會最新統計，到今年八月底，金融業整體高資產AUM（資產管理規模）億元等級客戶數達一萬六五六七人，相較去年同期僅一萬人出頭，大增六千餘人，整體資產管理規模也從一兆二四一〇億元，大幅攀升至一兆八〇一九億元；值得注意的是，因川普關稅攪動投資市場情緒，高資產客戶的資產配置中以存款占比最高、達到四十六．七％。

高資產客戶年增6000人 財管規模升至1.8兆

證券商辦理的高資產客戶業務，成長同樣驚人。自二〇二〇年業務開辦以來，到今年八月底，累計高資產客戶數達到一五一五人，較去年八月底的一〇六〇人，客戶數增加四五五人，成長率達四十三％，累計交易金額更從二三二二億元、大幅成長至三六四一億元，年增率高達五十七％。

證券商高資產客戶各項業務交易中，複委託業務是交易主要管道。在累計交易總額三六四一億元中，複委託金額高達三一三一億元，占比八十六％；其次是自營業務，占比九％、約三四六億元，財管業務占比五％、約一六四億元。最新數據顯示，近一年高資產客戶透過複委託買賣海外債的金額達到一八七億元。

儘管高資產業務的交易金額大幅增加，但整體高資產客戶資產配置組合來看，多數仍配置在穩健型工具。依據最新八月底數據顯示，存款占比最高、達四十六．七％，其次為基金十六％、債券十三．三％、保險十一％，相對風險較高的境外結構型商品，占比僅六．三％；銀行業分析，主要是美國總統川普新政攪動全球投資市場情緒，高資產客戶轉趨保守，以現金存款至上。

