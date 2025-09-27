台股熱絡活儲成長 景氣燈號連4綠

國發會昨公布8月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數較上月增加1分，亮出第四個綠燈。（中央社資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會昨公布八月景氣燈號，景氣對策信號綜合判斷分數較上月增加一分、來到三十分，燈號亮出第四個綠燈。國發會分析，雖然傳統產業受到美國關稅衝擊，但人工智慧（AI）需求持續強勁，支撐生產面、貿易面與銷售面表現；另八月台股強彈帶動活期儲蓄成長，都讓綜合判斷分數增加。

景氣燈號九項構成項目中，貨幣總計數M1B轉呈黃藍燈，股價指數轉呈綠燈，各增加一分；製造業銷售量指數轉呈黃紅燈，減少一分；其餘六項維持不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊分析，美國總統川普承諾赴美或已在美投資的半導體業者可豁免二三二條款，聯準會（Fed）也釋出降息訊息，帶動八月台股較七月上漲；股市成交量熱絡，活期儲蓄成長，帶動貨幣總計數M1B由上個月的二．七％成長到四．三％。

陳美菊認為，國內整體景氣平穩，顯現在工業生產指數、海關出口值、機械及電機設備進口值等項目上，生產面、銷售面、貿易面都還是相當活絡；但批發、零售及餐飲業營業額及製造業營業氣候測驗點兩項則較疲弱。製造業營業氣候測驗點已連五個月維持低迷藍燈，因美國關稅政策不確定性仍存，企業信心很難快速回復。

AI需求強勁 將續帶動出口成長

展望未來，國發會表示，受惠AI等新興科技應用持續推展，科技新品備貨動能增溫，加以各國政府與企業積極部署AI基礎設施及資料中心，可望持續帶動出口成長；投資方面，AI需求驅動供應鏈擴廠投資，加上國際指標性企業陸續來台設立研發中心，以及政府擴編明年公共建設與科技發展預算等，均可望維繫國內投資動能。

