資方勞保負擔年多2百億 勞方增12億

最低工資連10漲後，勞保、健保的投保金額級距也將連動修正。（中央社）

〔記者李靚慧、邱芷柔／台北報導〕最低工資連十漲後，勞保、健保的投保金額級距也將連動修正。勞動部估算，月薪加時薪的勞保保費，明年總計增加二一九．一七億元，其中資方一年負擔增加一九九．九七億元、勞方增加十一．五二億元；衛福部估算，約有七九〇萬人受影響，平均每人每月將多繳十八元，健保一年可望增加四十三億元財源。

根據二〇二五年勞保普通事故及就業保險合計費率十二．五％，並採勞工負擔二十％、雇主七十％與政府十％計算，合計月薪加時薪的勞保保費，明年估增加二一九．一七億元，其中勞、資及政府分別負擔約十一．五二、一九九．九七、七．六八億元。

以明年最低工資月薪二九五〇〇元來估算，每月勞保保費三六八七．五元，其中勞工負擔二十％為月繳七三八元、雇主負擔七成為月繳二五八一元、政府負擔一成約三六九元。對比目前，雇主勞保每月多負擔八十元，勞工多二十三元。

另基本工資調升後，健保投保級距也會調整，原第一級與第二級合併，總級距數由五十九級減為五十八級。

不同投保身份類別受影響也不同，一般受雇者平均每月增加十二元，約三三八萬人受影響；職業工會成員平均增加二十八元，約二七一萬人受影響；農漁民平均增加十五元，約一七四萬人受影響。

衛福部估算，此次調整將讓健保一年多出四十三億元財源，其中民眾保費增加十七億元、雇主多繳十一億元、政府負擔十五億元。

