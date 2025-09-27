關稅攪局 最低工資調幅折衷 勞方：不滿意可接受 資方：不該齊頭調漲

明年最低工資月薪調高為29500元、調幅3.18％，時薪由190元提高至196元。（中央社）

〔記者李靚慧／台北報導〕昨日經勞資政學審議委員的多方折衝，最後拍板明年最低工資月薪調幅三．一八％，時薪由一九〇元提高至一九六元。雖然調幅仍高於三％，但低於勞方原本期待的四％以上，勞方表示「不滿意但可接受」，資方則強調GDP成長由少數產業貢獻，多數產業出口負成長，不能一視同仁要求調漲工資。

會議自上午十時召開，歷經四個多小時討論得出結論。勞動部長洪申翰會後表示，審議委員主要關注的焦點，在於CPI（消費者物價指數）的反應、經濟成長果實應適度分享，以及美國關稅的衝擊。勞資雙方都認同，消費者物價指數年增率一．七六％應如實反映，以維持邊際勞工的實質購買力，但經濟成長果實要如何共享，則是勞資雙方拉鋸的焦點。

勞方代表、全國產業總工會理事長戴國榮指出，原本資方提出比照疫情期間，僅計算今年GDP經濟成長率預估四．四五％的四分之一，但勞方無法接受，經過多方折衝，認列約三分之一，換算漲幅三．一八％，「雖不滿意、但可以接受」。

與會委員轉述，協商過程中，勞資雙方甚至「十元」、「二十元」的喊價，最後在代表公益方的專家學者提出折衷月薪金額，由洪申翰協調後拍板。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，今年是先「確定月薪金額」二萬九五〇〇元後，得出三．一八％的調幅，再以此調幅計算時薪一九六元。

資方代表、工總常務理事何語昨以數據指出，台灣二十四個產業中，二十二個出口負成長，成為「傾斜式」、「不對稱」發展，二個有如村子裡「大地主」的產業貢獻了大多數的GDP，卻不會以最低工資聘請員工，其他衰退產業卻要一起調薪，認為未來應將成長與衰退產業的產值分開計算，才是比較公平的作法。

學者︰各產業GDP 加權計算

審議委員、台大國發所副教授辛炳隆表示，未來可以考慮除了參考單一經濟成長率，也加入其他如就業人數等相關指標作為輔佐，將主計總處公布的各產業GDP成長率，進行加權計算，提供審議委員參考。

