明年底光電併網20GW不變 風電符合進度

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署昨發布二〇二四年全國電力資源供需報告，去年綠能比重約十一．七％，中長期規劃上，二〇三〇年仍以綠電占比三十％目標邁進，但短期光電、風電推展受阻，能源署長李君禮坦言，今、明兩年光電併網目標為十八GW、二十GW，「當然要很努力」，而離岸風電目前都符合進度。

去年全國總發電量為二八九一億度，綠能三三九億度，占比達十一．七％，包括風電、光電、水力都有顯著成長，發電量較前一年增加六十九億度；綠能發電量年增加二十％，對整體電力系統有顯著貢獻。

但光電、風電發展近期雜音不少，尤其光電進度相對落後。能源署表示，目前光電併網量約十五GW，年底目標為十八GW，力拚明年十一月達二十GW。

2026年底綠能占2成 2030年占3成

李君禮說明，地面型光電涉及環保、環境生態問題，有較多爭議，已與縣市政府共推家戶屋頂設置太陽光電加速計畫，也會再次盤點公有屋頂設置狀況，加強屋頂型光電推動；至於離岸風電都「符合進度」，目前併網量為三．一三GW，興建中風場包括海龍、沃旭、台電二期，預計明年十一月可達到目標五．六GW。

配合二次能源轉型政策，明年十一月完成綠能占比二十％，到二〇三〇年各類能源占比未變，綠能約三十％、燃煤二十％、燃氣五十％。至於二〇三〇年各類綠能併網目標，光電三十一．二GW、離岸風電十．九GW、地熱一．二GW，加上生質能、水力等，合計四十七GW，地熱最具爆發力，要比目前成長高達一七一倍。

李君禮說，台灣面積狹小，不可能單靠風電、光電完成淨零碳排目標，下個有開發潛能是地熱資源，已設有地熱專章，也配合地礦中心選定十個地熱潛能區調查；經濟部將開放國有地對外招標，也補助縣市進行公有地招標，開放民間自發性申請等，加快地熱開發。

