傳產冷半導體熱 景氣與用電罕見脫鉤

2024年全國電力供需報告

今年上半年經濟成長高達6.75％ 用電卻負成長1.1％

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部昨公布最新全國電力資源供需報告，雖AI（人工智慧）科技、半導體產業需求強勁，但美國實施對等關稅、加上執行四年深度節能計畫降低用電需求等因素影響，未來十年的電力需求年均成長率由二．八％下修到一．七％。但能源署強調，仍高於前五年的年均成長率一．三三％，也高於鄰近的日本、韓國。

經部下修未來10年電力需求

能源署長李君禮指出，今年上半年經濟成長率高達六．七五％，但用電出現負成長一．一％，出現景氣與用電罕見「脫鉤」情況。他分析，脫鉤也可解釋是好現象，過往都是用電隨經濟成長，但今年國民所得增加，用電卻相對減少，未來是否會持續出現脫鉤，將再觀察。

半導體用電年增逼近9％

傳產關稅衝擊最高減10％

能源署說明，各產業狀況差異大，如半導體用電穩定成長、年增逼近九％，但傳統產業就受到關稅衝擊，包括鋼鐵、石化、水泥、造紙等用電都衰退，年減幅度二到十％不等。另外，氣溫也會影響日、夜尖峰用電，整體因素增減之下，預估今年用電會和去年相當，可能落在成長或衰退一％內。

李君禮強調，產業結構、節能推動、人口、氣溫等對電力成長都有影響，他舉例，政府推動深度節能四年要省二〇六億度，相當於一年要降低五十億度，對電力需求會有一定（抑低）效果。

最新電力供需報告中，台電興建台中、通霄、大林等電廠新建燃氣機組進度，並納入國光、麥寮等民營燃氣發電計畫，預估今年到二〇三四年燃氣機組淨增加十二．二GW，但與去年報告相比，大減快五GW。能源署說明，部分有爭議推動不順利的民營電廠，如九崴確實排除，未來若執行順利才會再納入。

李君禮強調，報告就是要滾動務實檢討，也「不希望數字虛胖」；不會有缺電風險，機組從開發計畫表上刪減，已反映在備用容量率。

報告也揭示近十年「夜間備用容量率」落在十一．三％到二十八．九％。李君禮說，自二〇三〇年起因有較多大型機組上線，可超過目標十五％；而「夜尖峰備轉容量率」，近五年會維持在六％到七％。

