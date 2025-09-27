盤勢分析》壓力罩頂 區間震盪保守看待

台股本週虎頭蛇尾，僅週漲1.95點。（中央社）

美股四大指數齊跌，台股昨以小跌開出，但隨著電、金、傳產權值股齊挫、各大類股跌多漲少，加權指數壓力越發沈重，一路走軟，一度大跌逾550點，終場下跌443.53點、以2萬5580.32點作收，成交量縮至5001億元。本週虎頭蛇尾，僅週漲1.95點。

昨日台積電（2330）股價走勢疲軟，鴻海（2317）、台達電（2308）也走弱，壓抑台股走勢。因美商務部宣布新一波232條款，將針對機器人、工業機械、醫療用品等展開國安調查，昨日機器人概念股走弱，不過達明機器人（4585）掛牌，股價強漲255元。

美國總統川普近日宣布，10月起品牌藥及專利藥品將實施100%進口關稅，衝擊生技族群，唯獨美時（1795）因收購案而擁有美國廠，股價強攻漲停，不過其餘生技族群成員股價多下跌。

昨日外資大賣台股251.94億元、投信賣超54.08億元、自營商賣超45.26億元，三大法人合計賣超351.28億元；昨外資台指期淨空單增加3340口，累計外資台指期淨空單約2.51萬口。

群益期貨指出，昨日外資期、現貨悲觀布局，整體籌碼面保守格局；從技術面來看，台股上方出現壓力，尤其美國又祭出新一波關稅，短線台股暫以區間震盪保守看待。（記者歐宇祥）

