財經青紅燈》不該為罰而罰金融業

根據最新統計，今年前8月金融三業加計上市櫃公司，總罰鍰金額1億3428萬元，比去年同期增加4.1%，但金管會年度編列行政罰鍰預算達2億6337萬元，達成率僅51%，因今年只剩4個月時間，裁罰無法達標機率頗高。平心而論，金融裁罰是一種行政手段，本身不能當成目的，重點在於導正缺失、避免再犯同樣的錯誤，用意是促使金融機構強化治理，而不是為了罰而罰。

裁罰「實際金額」與「目標金額」兩大項目，意義與範圍不相同。裁罰「實際金額」往往是在當年度的8、9月份左右就可看出端倪，預判可能裁罰狀況，但究竟會有多少個裁罰案件、累計金額等，事前無法得知。舉例來說，2021年7月金管會重罰理專盜領案，創下史上最高3千萬元，至今未被打破紀錄，受此影響，2021年成為歷年裁罰最多的年度，金額達3億3434萬元。

另一個是裁罰「目標金額」，因法有明定，必須編列當年度裁罰預算，該數字是主管機關綜合考量後，包括整體經濟情勢、相關業者是否有涉及裁罰缺失等；對主管機關來說，既然是目標，當然就是要盡力達成來符合要求。

對於被裁罰的金融業者而言，每筆裁罰必須依法有據、有憑有據，才能讓業者心服口服。

去年實際裁罰是1億8100萬元，已是9年來最低，不免讓外界好奇，是否主管機關金管會監理變寬鬆了？下手變輕了？才會導致相關裁罰案件驟減，或金融業者更加守法守紀、減少吃罰單的機會。

無論真實原因為何，不管裁罰是否太輕或太重，金融業裁罰的拿捏，原本就是不容易的事情，也不該單就裁罰金額多寡，就斷言監理力道強弱。（王孟倫）

