財經 > 財經政策

運價跌勢欲罷不能 再跌7%

2025/09/27 05:30

新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌83.69點到1114.52點，跌幅6.98%，為連4黑。（陽明提供）新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌83.69點到1114.52點，跌幅6.98%，為連4黑。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌83.69點到1114.52點，跌幅6.98%，為連4黑。四大主要航線中，遠東到美西航線跌幅逾10%，遠東到歐洲線則每TEU（20呎櫃）跌破1000美元大關。

市場人士指出，中國目前出貨少，且東南亞的貨量無法補上缺口，美國線、歐洲線供需仍不平衡，而歐洲線逼近明年度合約談判時期，因此有船公司在歐洲線喊出每FEU（40呎櫃）2000美元，就是希望在11月有機會能夠漲價，讓明年合約價高一點。下週遠東到美西線的現貨價每FEU介於1400~1450美元，遠東到美東則為2400美元，遠東到歐洲每FEU為1350美元。

根據最新運價顯示，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）下跌81美元至971美元，跌幅7.69%；遠東到地中海每TEU下跌153美元至1485美元，跌幅9.34%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為1460美元，重挫176美元，跌幅10.75%；遠東到美東每FEU下跌172美元到2385美元，跌幅6.72%；遠東到東南亞每TEU為418美元，較上週跌4美元，跌幅0.94%。

