飆股幕後》投信買盤力挺 精測近2個月大漲1.2倍

測試介面廠精測（6510）受惠AI需求強勁，訂單能見度達2026年第三季，在投信力挺下，精測前天股價飆上1860元新天價，昨雖由紅翻黑收1750元，但本月以來，股價漲幅超過4成、若從7月底809元起算，不到兩個月漲幅超過1.2倍。

精測經歷前年營運谷底後，去年逐季好轉，今年受惠高效能運算（HPC）、高階智慧型手機的IC測試板及探針卡等訂單需求強勁，前8月累計營收達31.91億元、年增近6成；第二季匯損控管得宜，上半年每股稅後盈餘為13.32元，相當於去年同期的5.4倍。

全年營收估年增2位數

展望營運，精測預期第三季營運可望創單季新高，第四季雖步入淡季，營收將下滑一點、但仍呈現高檔水準，整體下半年樂觀看待，全年營收將維持預估年增兩位數，目前訂單能見度達8到9個月之久，也就是到明年第三季，明年預估也將是成長的一年。

精測近期傳出間接打進輝達供應鏈，帶動股價漲幅大，依有價證券達公布注意交易資訊標準規定，昨公告8月自結稅後淨利0.89億元、年增314%，每股稅後盈餘2.73元，較去年同期0.66元大增314%。

從籌碼面看，外資7月賣超精測111張、8月賣超455張、9月以來賣超1058張，累計賣超1624張，持股比從6月的22.98%降至19.77%；投信近二個月則持續加碼，8月買超1324張、9月以來買超2035張，累計3359張，持股比從上月底不及10%顯著增加到昨天為16.34%。

