飆股幕後》外資默默吃貨 新產本週股價創新高

記者李靚慧／特稿

台股昨日一度重挫逾550點，但金融股王新產（2850）卻在獲利支撐、法人買進的激勵下，股價一度逆勢上揚，終場雖收在平盤119元，但本週股價曾來到121元，創下歷史新高價，本週新產股價上漲5.3%，7月底以來漲幅則逾27%。

昨新產成交量僅322張，但法人買超67張。統計8月以來，外資買超新產4676張，超過新產這兩個月成交量的1/4。

追求核保利潤成長 6月底RBC達391%

新產上半年稅後盈餘17.1億元、每股稅後盈餘（EPS）達5.41元。在上週舉行的法說會中，新產揭露為降低匯率風險，持續採取保守穩健的投資原則，原本已極低的國外投資金額及投資比例持續下降，至6月底僅有41.37億元，較去年底的46億元續降；但增加國內債券投資金額，中長期資產配置目標，是以提高穩定收益資產項目為重點。

新產指出，今年營收持續成長，但並不以追求營收成長為目的，而追求核保利潤的成長，綜合率也得以持續下降，從去年底的83.31%降至77.97%；至6月底RBC高達391%，遠高於法定標準200%，資本結構穩健。上半年獲利來源，仍以本業為主，第二季本業獲利的比重高達9成，遠高於投資收益。

雖然下半年有中南部及花東地區的颱風天災，今年車險市場也受川普關稅影響而衰退，不過新產上半年車險業績占比已下降至45%。新產分析，車險業務占比衰退，主要是其他險種的簽單保費大幅成長，面對車險市場，新產不會要求業績成長，仍專注核保利潤。法人分析，核保利益占新產獲利的大宗，對下半年獲利表現樂觀，預期今年全年稅後盈餘仍有望維持去年的高水準。

