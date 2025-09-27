新光三越董事長吳東昇（左4）、副董事長吳昕陽（右2）、執行副總吳昕昌（右1）、董事牧野欣功（左2）、台南小北門店長莊春娥（左1）、南山人壽董事長尹崇堯（左3）、台南市副市長趙卿惠（右3）出席開幕剪綵活動。 （記者卓怡君攝）

台南小北門店全年營收目標30億元

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣百貨龍頭新光三越在台版圖再擴大！新光三越台南小北門店昨日正式開幕，泛新光家族新世代包括新光三越董事吳昕恩、吳昕嬡、吳欣儒等罕見一同亮相。台南小北門店為新光三越第16家分店，也是暌違12年再次在台南展出新店，由於試營運表現優於預期，上修該店全年營收目標至30億元。

新光三越董事長吳東昇表示，小北門店前身為東帝士百貨，承載好幾代人的共同記憶，隨著南科產業聚落壯大，帶動台南北區的經濟發展；吳東昇也特別強調，他對副董事長吳昕陽所帶領的經營團隊給予100%的信任，並肯定其成果超過100%。

台南市副市長趙卿惠指出，去年是台南建城400年，今年是府城建城300年，於歷史時刻迎來新光三越小北門店，更有7位藝術家在小北門店舉辦藝術連展，將購物與藝術結合，提升消費與美學層次，作為百貨業的新嘗試與指標；近期小北門店試營運單月已創下100萬的來客數，未來全年度期望達成1000萬的總人潮。

南山人壽董事長尹崇堯表示，這是南山人壽與新光三越第一個合作案，不到3年順利開出小北門店，該基地為商辦與商場結合，上方為南山人壽商辦，有1100多位內外勤同仁，由於下方就是新光三越，現在成為南山人壽全台員工最受羨慕的據點，期待此案作為雙方合作起點，未來持續擴大合作。

